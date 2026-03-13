Lärare i matematik/no (årskurs 7-9) - med fokus på fördjupning i matematik
2026-03-13
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Kungsskolan är en högstadieskola i Örkelljunga där vi arbetar aktivt för att skapa en stimulerande lärmiljö för alla elever. Genom vår matematiksatsning vill vi ge särskilt motiverade elever möjlighet att utvecklas ännu mer och samtidigt stärka skolans matematikundervisning.
Skolan är belägen centralt i Örkelljunga med goda pendlingsmöjligheter. Vi erbjuder nyrenoverade lokaler och en positiv arbetsgemenskap.Vi erbjuder en spännande roll där du får arbeta med matematik på hög nivå i grundskolan på en arbetsplats där utveckling, samarbete och pedagogiska idéer uppmuntras.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som matematik/nolärare hos oss kommer du att undervisa i matematik . Du kommer att arbeta med elever som läser matematik i ett snabbare tempo och behöver extra utmaningar. Tjänsten innebär även undervisning i no.
Du ges möjlighet att bidra till att utveckla undervisning för högpresterande och särskilt motiverade elever. Tjänsten innebär samarbete med kollegor och med Lunds Tekniska Högskola (LTH) kring utveckling av undervisning och aktiviteter.
Ditt uppdrag är att skapa en undervisning där problemlösning, resonemang och matematiskt tänkande står i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är legitimerad lärare i matematik/no för årskurs 7-9 och gymnasiet.
• brinner för matematik och för att utveckla elevers potential
• tycker om att arbeta med elever som vill utmanas och gå vidare i sitt lärande
• är kreativ, samarbetsinriktad och vill vara med och utveckla undervisningen
I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen
Rektor
Ann-Margreth Johansson ann-margreth.johansson@orkelljunga.se 0435-55083
