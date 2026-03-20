Lärare i matematik, naturkunskap eller annat ämne, Widerströmska gymnasiet
2026-03-20
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Om arbetsplatsen
Widerströmska gymnasiet är en ny gymnasieskola på Campus Flemingsberg som öppnade hösten 2019, nu med 400 elever. Vi delar lokaler med Karolinska Institutets nya forskningscenter (NEO-huset) och vi arbetar aktivt för samarbeten med sjukhuset och akademierna i området, KTH, Röda Korsets Högskola, Södertörns högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut och Karolinska Institutet.
Widerströmska gymnasiet erbjuder programmen Naturvetenskapliga programmet med inriktning Naturvetenskap, Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi och Vård- och Omsorgsprogrammet med inriktning Akutsjukvård.
Läs mer om skolan här: Widerströmska gymnasiet (huddinge.se)
Inför läsåret 2026/2027 söker vi en lärare i matematik i kombination med naturkunskap eller annat ämne.Under läsåret 2025/2026 inledde vi på Widerströmska gymnasiet en satsning för att vidareutveckla vår matematikundervisning. Satsningen kommer fortsätta även framgent och som ett led i detta arbete söker vi nu en legitimerad gymnasielärare i matematik och naturkunskap eller annat ämne för att förstärka vårt engagerade och kunniga lärarlag. Tjänsten är tillsvidare och omfattar 100% med start 10 augusti, 2026.Som lärare på Widerströmska gymnasiet kommer du att arbeta i en spännande och innovativ miljö. Du får möjlighet att vara med och skapa en unik miljö för våra elever - mitt bland framtidens och nutidens forskare, tekniker, läkare och entreprenörer. Då skolan är relativt liten kommer du att få stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten i ett sammansvetsat gäng. Förutom undervisning kommer du tillsammans med rektor och kollegor att bidra till det roliga och utvecklande arbetet med att fortsätta bygga en ny skola med ett varmt och positivt klimat.Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för planering, genomförande och bedömning utifrån styrdokumenten och skolans åtaganden. Vi arbetar utifrån en positiv elevsyn och tillsammans stöttar vi eleverna så att de når goda studieresultat. Det kollegiala lärandet utgör en viktig del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.Profil
Vi söker dig som har ett stort engagemang och brinner för elevernas utveckling. Du ska ha lärarlegitimation med behörighet i matematik och naturkunskap eller ett annat relevant ämne i gymnasieskolan. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Vi ser att du är en trygg och tydlig ledare med djupa ämneskunskaper som gör att du på ett bra sätt kan utveckla elevernas förmågor. Vidare har du ett stort intresse för att skapa relationer med kollegor och elever i klassrumsmiljö, men även i andra sammanhang.
Vi värdesätter att du är målinriktad, har en väldigt god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever och du är en tydlig ledare i klassrummet som undervisar med konceptet "ramar med kramar".
Vi värderar högt att du kan förklara din pedagogiska tanke i dina ämnen för att få med alla elever i en undervisningsgrupp som varierar i förkunskaper och förutsättningar. Du behöver formulera hur du motiverar och leder en grupp framåt. Det är viktigt att våra lärare på Widerströmska kontinuerligt reflekterar över sin undervisning och hur den kan utvecklas genom utvärdering och tillämpning av aktuell forskning som i en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Martin Forsmark TF. Rektor: martin.forsmark@huddinge.se
(mailto:martin.forsmark@huddinge.se
)
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan!
Enligt avtal.
