Lärare i matematik i åk 7-9 till Vittra Kungshagen
Vittraskolorna AB / Grundskollärarjobb / Nyköping Visa alla grundskollärarjobb i Nyköping
2026-03-10
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Nyköping
, Norrköping
, Södertälje
, Järfälla
, Linköping
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Kungshagen - en samhällsengagerad för- och grundskola i Nyköping Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/kungshagen
Lärare i matematik i åk 7-9 till Vittra Kungshagen i Nyköping
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tjänst på 100 % för undervisning i matematik. Du kommer ansvara för undervisningen i matematik i årskurs 7-9. Tjänsten innehåller även mentorskap för elever på högstadiet. Som lärare i Vittra är du med och formar medvetna barn och elever genom att ge dem rätt verktyg och kunskap för att skapa ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-10Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare inom matematik. Du är motiverad och engagerad samt lika ansvarsfull som ödmjuk och kreativ. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad, drivande och har goda ledaregenskaper. Samtidigt behöver du vara ödmjuk inför våra elever, hela tiden tänka på elevens bästa och deras individuella förutsättningar och kunna guida dem rätt. Du trivs i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen och för att möta barnens individuella behov. Vittra har en tydlig pedagogisk riktning och olika verktyg och metoder som stödjer vårt arbete. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas och växa, barn som vuxna.
Alla barn och elever på Vittra har en Vittrabok i syfte att skapa medvetenhet om den egna lärprocessen.
Vi har också kvartersmål där vi arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Arbetet kan bedrivas tillsammans med lokala aktörer och organisationer för ett bättre samhälle, ett bättre kvarter.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde läsårsstart 26/27.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Hallberg på mailadress asa.hallberg@vittra.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9788994