Lärare i matematik, fysik, teknik åk 7-9 till Lugnviksskolan
Östersunds Kommun / Grundskollärarjobb / Östersund Visa alla grundskollärarjobb i Östersund
2026-02-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Lugnviksskolan är en två parallellig F-9 skola med ca 485 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Lugnviksskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar på varandra och på eleverna. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som goda, vuxna förebilder på allvar. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 7-9 med behörighet i matematik, fysik och teknik.
Du kommer att ingå i ett team av lärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer främst att undervisa elever i grundskolans åk 7-9 i ämnena matematik, teknik och fysik. Du utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra.
I ditt uppdrag ingår även mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.
Vanliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning enligt läroplanen
• Samarbeta med arbetslaget kring undervisning
• Betygsätta eleverna
• Dokumentera i verksamhetssystem
• Skapa god miljö för lärande
Din kompetens
• Legitimerad lärare i matematik, teknik och fysik
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom skolan.
• Du har god kunskap om skolans styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
• Du har god datorvana, och det är meriterande om du har jobbat med digitala system riktade till skolan
Vi söker dig!
Du som har ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmågan att fånga och inspirera gruppen du undervisar. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och skolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaperna för tjänsten.
Hos oss på Lugnviksskolan erbjuds du spännande uppdrag, arbete i moderna lokaler och möjlighet till utveckling. Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret samt misstankeregister.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Håkan Olofsson hakan.olofsson@ostersund.se 063-143956 Jobbnummer
9763018