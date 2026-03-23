Lärare i matematik år 7-9 på Sandbergska skolan i Upplands - Väsby
Sandbergska skolan i Upplands Väsby är en F-9-skola som präglas av trygghet, lärande och höga förväntningar. Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och stimulerande miljö där varje elev får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Hos oss får du samarbeta med engagerade kollegor i ett skolteam som värdesätter kollegialt lärande, kontinuerlig utveckling och elevens bästa i fokus.Publiceringsdatum2026-03-23Beskrivning
Vi söker nu en engagerad och ämnesintresserad lärare i matematik för år 7-9 till Sandbergska skolan. I rollen ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i matematik för högstadieelever samt att bidra till en trygg lärmiljö som främjar elevernas motivation och lärande.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Planera och genomföra lektioner i matematik utifrån läroplanens mål och skolans styrdokument.
Anpassa undervisningen för att möta elevers olika förutsättningar och behov, inklusive särskilt stöd och bedömning för lärande.
Följa upp och dokumentera elevers utveckling samt kommunicera kontinuerligt med vårdnadshavare och kollegor.
Samarbeta i arbetslag, delta i möten, utvecklingsarbete och skolans systematiska kvalitetsarbete.
Skapa och upprätthålla ett tydligt klassrumsarbete med fokus på trygghet, studiero och goda rutiner.
Använda digitala verktyg som stöd i undervisning och dokumentation.Kvalifikationer
Lärarexamen med behörighet att undervisa i matematik för årskurs 7-9 eller motsvarande utbildning och erfarenhet.
Lärarlegitimation.
God förmåga att planera, instruera och bedöma enligt gällande styrdokument.
Erfarenhet av att undervisa högstadieelever i matematik är meriterande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt förmåga att kommunicera med elever och vårdnadshavare.Dina personliga egenskaper
Engagerad, tydlig och relationsskapande.
Strukturerad och trygg i ledarskapet i klassrummet.
Flexibel och samarbetsinriktad med vilja att bidra i skolans utvecklingsarbete.
Intresse för att använda varierade och inkluderande undervisningsmetoder för att skapa motivation och kunskapsutveckling.
Vi erbjuder
En arbetsplats där elevernas lärande och välmående står i centrum.
Stöd från erfarna kollegor och möjligheter till kollegialt lärande och fortbildning.
En engagerad arbetsmiljö med korta beslutsvägar och tydliga värderingar.
Möjlighet att påverka undervisningens innehåll och utveckling.
Övrig information
Tjänsten tillträdes enligt överenskommelse. Anställning sker i enlighet med gällande kollektivavtal. För slutlig anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister enligt skollagens krav.
Välkommen med din ansökan där du bifogar CV och ett kort personligt brev. Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och annonsförmedlingsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7443774-1907214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Johanneslundsvägen 3
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
