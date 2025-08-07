Lärare i matematik åk 7-9 till Vibacke skola
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Sundsvall Visa alla grundskollärarjobb i Sundsvall
2025-08-07
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall
Sundsvalls kommun har ungefär 8000 medarbetare och är betydelsefull för vårt samhälle. Vi är Sundsvalls största arbetsgivare med flera arbetsplatser inom olika verksamheter och runt 300 olika yrken.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra ca 3 000 medarbetare tillsammans ca 16 000 barn och elever på fler än 130 enheter varje dag. Här finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling. Politikernas och förvaltningens mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.
Kommunen har ett stort uppdrag i att skapa nytta för alla våra invånare. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Vår kommun deltar i den gröna omställningen i Norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för fullt för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Vibackeskolan är en F-9 skola som ligger mitt i centrala Alnö. Skolan har drygt 700 elever och ca 90 medarbetare med olika kompetenser. Av de ca 700 eleverna är ca 400 elever högstadieelever och skolan tar emot elever till årskurs sju även från Uslands skola, Gångvikens skola och Ljustadalens skola. På högstadiet är lärarna organiserade i ämneslag och de flesta lärare är också handledare för en klass. För att stärka skolans arbete med elevstöd har vi även något vi kallar Flex, vilket är ett sätt att kunna stötta elever i mindre sammanhang i ett eller flera ämnen. I Flex arbetar lärare, speciallärare och specialpedagog nära för ge extra stöd till de elever som behöver det.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att undervisa elever i årskurserna 7-9 i ämnena matematik och utföra andra undervisningsrelaterade uppgifter. Utöver undervisning kommer du även vara handledare för en grupp elever där din uppgift är att ta extra ansvar genom kommunikation med elevernas vårdnadshavare och andra lärare för att kunna vara ett stöd i elevens skolgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och har en ämneslärarutbildning med behörighet att undervisa i matematik på högstadiet.
Som lärare har du ett genuint intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Du är en stabil och trygg person med god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med såväl kollegor, elever och vårdnadshavare. Vi önskar att du är en tydlig ledare i klassrummet som bedriver välplanerad och strukturerad undervisning och skapar ett gott arbetsklimat tillsammans med eleverna. Stor vikt läggs vid det pedagogiska ledarskapet och personlig lämplighet samt förmågan att skapa goda hållbara relationer.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Johan Burlin 073-510 28 78 Jobbnummer
9449493