Lärare i matematik åk 7-9 till Elinebergsskolan. Ta chansen!
Helsingborgs kommun / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2025-12-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Är du lärare i matematik i kombination med NO eller annat relevant ämne? Då vill vi gärna ha in just din ansökan.
Om arbetsplatsen
Elinebergsskolan är en skola för alla och alla ska lyckas! Vi har cirka 950 elever från F-9, och vi har hörselintegrerade klasser i nästan alla årskurser och anpassad grundskola för elever upp till årskurs nio.
Vi tror på att våra olikheter ger upphov till möten som berikar och har många olika mötesplatser på skolan. Hos oss arbetar vi tillsammans över åldersgrupper och mellan skolformer. Vi tror på kollegialt lärande så här samplanerar och sambedömer vi.
Lärmiljön ska stimulera till kreativitet och nyfikenhet hos eleverna men också vara en plats för lugn och ro. Digitala verktyg skapar möjligheter till att anpassa undervisningen till olika lärstilar och lockar fram kreativa undervisningsformer. På Elinebergsskolan finns det möjlighet för eleverna att utveckla sina talanger i våra fyra profiler Fame, Fotboll, Handboll samt teori och rörelse.
Vår vision är att alla våra elever blir framtidskompetenta! Vill du veta mer om vår skola? Om Elinebergsskolan.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bli en del av Elinebergsskolan då vi nu söker en matematiklärare i kombination med NO eller annat relevant ämne till åk 7-9. Du gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet. Du visar och gör det tydligt för varje elev att de kan lyckas i stort som i smått under hela dagen!
Du kommer att arbeta, samplanera och sambedöma tillsammans med erfarna kollegor med samma eller liknande ämneskombination. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för eleverna att komma långt i sin kunskapsutveckling, att bli sitt bästa framtidskompetenta jag. På Elinebergsskolan arbetar vi för varje elevs rätt att lyckas och känna sig värdefull. Att gå till skolan ska vara ett äventyr, det ska vara kul att komma hit både för elever, medarbetare och föräldrar! Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare i matematik.
• Kombinerar matematiken med NO eller annat relevant ämne.
• Har ett tydligt och medvetet ledarskap som skapar trygghet i klassrummet.
• Drivs av att se lever lyckas och utvecklas.
• Har god samarbetsförmåga och vill bidra till skolans utveckling tillsammans med kollegor och ledning.
• Ser kollegialt lärande, samplanering och sambedömning som en självklar del av yrket.
Vi värdesätter också att du har:
• Stark integritet och hög social kompetens,
• Nyfikenhet, humor och förmågan att bjuda på dig själv,
• Visioner och idéer som främjar kreativa och inkluderande lärmiljöer.
• Har en förmåga att se till såväl det enskilda barnets behov som till gruppens möjligheter.
Är du pusselbiten vi saknar?
Vi tillämpar löpande urval - vänta därför inte till sista ansökningsdagen med att skicka in din ansökan.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Anställningsform: Tillsvidare anställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Omgående (inväntar uppsägningstid)
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Biträdande rektor
Helen Joelsson helen.joelsson@helsingborg.se Jobbnummer
9659750