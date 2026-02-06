Lärare i Ma och teknik eller NO sökes till glada Rydsbergsskolan i Lerum
Lerums kommun, Rydsberg / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2026-02-06
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Rydsberg i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Vi vill anställa dig som har förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar. Du har en positiv inställning, vill bidra till att utveckla vår verksamhet och vår undervisningskvalitet, trygghet och våra lärmiljöer.
Om arbetsplatsen
Vi som arbetar på Rydsbergsskolan arbetar dagligen efter mottot "Jag vill att det ska gå bra för dig". Detta gäller framför allt i relationen med våra elever, men också i bemötandet mot varandra i personalen. Rydsbergsskolan är en skola du vill arbeta på i många år! Vi har lärare med hög kompetens, vi har välfungerande strukturer och rutiner, stöttande ledarskap och arbetar för att ständigt utvecklas tillsammans.
Rydsbergsskolan är utvald till att vara en övningsskola för Göteborgs Universitet, vilket innebär att vi tar emot många lärarstudenter som får göra sin praktik hos våra skickliga lärare. Vår kontakt med universitet hjälper vår skola att följa med i den senaste skolforskningen.
Vi arbetar för att NPF-anpassa all undervisning och har ett välfungerande system för att hjälpa elever i behov av stöd (flexenheter). Dessutom har vi en särskild undervisningsgrupp, med fokus på närvarofrämjande och psykosocialt pedagogiskt arbete.
Vi har en höjd grundbemanning för att inte ta in externa vikarier, vilket gör att eleverna endast möter personal de har en relation till.
Vi ger våra elever extra rörelse som gynnar deras hälsa och förbättrar deras förmåga till att lära.
Rydsbergsskolan erbjuder undervisning i årskurs 6-9 och ligger i Lerum. Skolan har cirka 440 elever fördelat på fyra arbetslag.
Om du kommer på intervju får du möjlighet att höra mer om vår fantastiska skola!Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en viktig pusselbit i arbetet för att ge våra elever en högkvalitativ och inkluderande undervisning. Vi tror på våra elever och vet vilken skillnad god undervisning och respektfullt bemötande gör.
Vi söker nu dig som är behörig och har erfarenhet av att undervisa i Matematik och teknik åk 6-9 eller NO åk 6-9 och du kommer att ha mentorsskap för ca 15 elever i samma arbetslag.
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en utvecklande, trygg, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
På Rydsbergsskolan kommer du att arbeta i arbetslag och ämneslag med riktigt kompetenta kollegor och i nära samarbete med vårt starka elevhälsoteam, så att vi tillsammans och i god samverkan med vårdnadshavare kan göra skillnad för alla elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare för undervisning i Matematik och teknik åk 6-9 eller NO åk 6-9. Vilken av dessa ämnesbehörigheter vi tillsätter beror på vad den bästa kandidaten har för behörighet. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning, men det är inget krav för tjänsten.
Vi söker dig som har en positiv inställning och goda ämneskunskaper. Du är flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att bygga relationer. För att motivera, inspirera och utmana eleverna behövs din förmåga att visa värme och sätta gränser.
Är du en lärare med stort engagemang och vilja att vara med och utveckla skolans verksamhet tror vi att du passar för uppdraget. Har du även god förmåga att tydliggöra vilka mål utbildningen har och ser varje elevs möjligheter att nå dit ser vi fram emot din ansökan.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten kan komma att tillsättas utifrån att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Rydsberg Kontakt
Rektor Rydsbergsskolan
David Alm david.alm@lerum.se 0302-52 0752 Jobbnummer
9726670