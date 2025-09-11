Lärare i ma, no, tk till åk 7-9, Vittra Lambohov (Vikariat)
Vittraskolorna AB / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-09-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Linköping
, Norrköping
, Nyköping
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vittra Lambohov startade hösten 2002 i centrala Lambohov. Idag har vi ca 220 barn och elever från förskola till skolår 9, varav ca 40 barn på förskolan. Vi har ca 30 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag. Du kan läsa mer om oss på www.vittra.se/lambohov
Legitimerad lärare i ma, no, tk till åk 7-9, Vittra Lambohov
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu ett vikariat på 100% , med tillträde omgående fram till och med 251024. Det är en tjänst som ämneslärare i ma, no och tk i åk 7-9. På vår skola har vi höga ambitioner för våra elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Som lärare i Vittra är du med och formar medvetna barn och elever genom att ge dem rätt verktyg och kunskap för att skapa ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-11Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i ma, no, tk för åk 7-9. Du är flexibel och duktig på att skapa relationer. Som person tror vi att du är motiverad och engagerad samt lika ansvarsfull som prestigelös. I denna tjänst krävs det att du är strukturerad, drivande och har ett starkt pedagogiskt ledarskap. Du trivs i en miljö präglad av mod och medvetet lärande, det är så vi gör skillnad.
Vi erbjuder
Tillsammans arbetar vi med det kollegiala lärandet för att utveckla undervisningen och för att möta barnens individuella behov. Vittra har en tydlig pedagogisk riktning och olika verktyg och metoder som stödjer vårt arbete. Vi bygger en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas och växa, barn som vuxna.
Alla barn och elever på Vittra har en Vittrabok i syfte att skapa medvetenhet om den egna lärprocessen.
Vi har också kvartersmål där vi arbetar med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Arbetet kan bedrivas tillsammans med externa aktörer och organisationer för ett bättre samhälle, ett bättre kvarter.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en ferietjänst, ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse fram till och med 2025-10-24.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Mattias Griph på mattias.griph@vittra.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9503992