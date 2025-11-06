Lärare i Ma/NO/TK sökes till Enskede skola, åk 4-6
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Enskede skola är idag en F-9-skola med ca 920 elever. Till läsåret 2026/27 kommer skolans högstadium flyttas till en ny grundskola. Enskede skola står därmed inför en spännande utveckling då vi ombildas till en F-6-skola med ca 550 elever.
På Enskede skola trivs man. Det syns både i elevernas svar kring trygghet och trivsel, i medarbetarundersökningar samt i en låg personalomsättning. Vi har en mycket hög andel behörig personal och ett kompetent elevhälsoteam med samtliga professioner representerade. För oss är det viktigt att eleverna mår bra, trivs och känner sig delaktiga. Elevhälsoarbetet är något som är hela skolans angelägenhet.
Vi arbetar med en tillgänglig lärmiljö och har elevernas välmående i fokus så att vi på bästa sätt kan tillgodose alla elevers rätt till en god och likvärdig utbildning. Vi strävar efter att våra elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet med hjälp av bland annat generella anpassningar och en varierad undervisning. Vår verksamhet ska genomsyras av struktur, tydlighet och förutsägbarhet.
Enskede skola ligger trevligt belägen i Gamla Enskede med goda kommunikationer, nära T-bana Sandsborg och Sockenplan samt bussar.
Din roll
Du kommer främst undervisa i matematik, NO och teknik samt vara mentor i en av klasserna i årskurs 4-6. Du ansvarar för att planera, undervisa, utvärdera och bedöma inom dina ämnen. Du ingår i ett arbetslag och ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. Tillsammans skapar ni de bästa förutsättningar för våra elever.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare och behörig i MA/NO/TK/SV åk 4-6.
• Har erfarenhet av att undervisa i mellanstadiet.
• Är en trygg ledare och engagerad pedagog, som vill vara delaktig i elevernas utveckling och lärande.
• Är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov.
• Har en god kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga med elever, kollegor samt vårdnadshavare.
• Är positiv, prestigelös och lösningsfokuserad med driv framåt i din pedagogiska roll.
• Har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Intervjuer och urval kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
