Lärare i MA/NO/Teknik med möjlighet till förstelärartjänst
2026-04-20
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lekstorpsskolan är en F-9 skola som ligger i natursköna Gråbo och har för närvarande ca 420 elever.
Skolan är organiserad i arbetslag, där arbetslagen är navet i organisationen vilket ger stora möjligheter till att förändra och påverka. Arbetslagen arbetar i nära samarbete med elevhälsan och ledning med fokus på undervisning, stöd och trygghet och där vi arbetar för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för våra elever.
Skolan har engagerad personal där skolutveckling och eleven står i centrum.
Det finns goda förbindelser mellan Lerums kommun och Göteborg.
Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du kommer ha ansvar för planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en utvecklande, trygg, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus.
Det finns även en möjlighet att denna tjänst kan innefatta ett uppdrag som förstelärare. Där kommer du främst att verka i undervisning och säkerställa en bra kvalitet på undervisningen i särskilt matematik och no ämnen. Utöver detta kommer du att arbeta med skolutvecklande uppdrag som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet är elevernas lärande och måluppfyllelse, arbetet som förstelärare är alltså i första hand inriktat mot att tillsammans med andra lärare på skolan utveckla undervisningen för att öka elevernas lärande.
Utifrån de områden som identifierats i skolans systematiska kvalitetsarbete arbetar du tillsammans med skolans lärare och ledningsgrupp. I ett kollegialt lärande har du en central och viktig roll genom att handleda och coacha, samt genom att bidra med kunskaper om forskning och beprövad erfarenhet.
En viktig uppgift som förstelärare även kan ha, är handledning av lärarstudenter och mentorskap för nyutexaminerade lärare i syfte att bidra till en bra introduktion i läraryrket.
Ett mer detaljerat uppdrag formuleras i samråd mellan förstelärare och rektor på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen åk 7-9. Vi ser gärna att du har flera behörigheter.
Uppdraget som förstelärare är alltid på en avtalsperiod på två år och utvärderas sedan med möjlighet till förlängning.
För att bli aktuell i rollen som förstelärare hos oss ska du även ha följande kvalifikationer:
* har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
* bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
* är lärare med fyra års legitimerad undervisning
* kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete inom skolväsendet
* har god förmåga att utifrån skolans systematiska kvalitetsarbete driva skolutveckling
* har utvecklad god analytisk förmåga
* har god förmåga att leda andra i kollegialt lärande på lokal och möjligen övergripande nivå.
För att du ska lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du har god förmåga att skapa förutsättningar för att lärande ska ske, både hos elever och hos kollegor.
Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din undervisning samt verksamhet.
Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar andra delar av organisationen. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Slutligen har du ett vetenskapligt förhållningssätt och söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Anställningsförfarande
Denna rekryteringen kommer ske i två steg. I första steget blir du inbjuden till intervju av ledningen på enheten. Om du har de kvalifikationer som krävs och kan vara aktuell för tjänsten som förstelärare kommer du sedan att bli inbjuden på en andra intervju av EEU (Enheten för elevhälsa och utveckling).
Om Lerums kommun
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
