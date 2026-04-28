Lärare i MA/NO/Teknik, åk 7-9 till Sjöparksskolan
Sjöparksskolan är Gällivare Kommuns enda kommunala högstadieskola i tätorten och är beläget intill Sjöparken samt Isborgen, kommunens isarena. Skolan omfattar ca 410 elever och ca 55 personal. Skolan är nyligen ombyggd för att möta de krav som finns för en högstadieskola och är modern till sin utformning. Skolan arbetar mycket med att utforma goda lärmiljöer, kollegialt lärande och med att utforma hållbara strukturer för att rusta eleverna för framtiden. Skolan har även skolsköterskor samt skolkuratorer på plats på enheten. Här finns även specialpedagog, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare. 2 st nyckelpedagoger arbetar med att utveckla vår digitala kompetens och skolan har husvikarie som arbetar med att täcka upp korttidsfrånvaro. Förstelärare arbetar med utveckling av ämnen. Skolan är uppdelat i 3 arbetslag som leds av varsin arbetslagsledare. Ny och obehörig personal handleds av erfarna och behöriga kollegor som introduktion och i det fortsatta vardagliga arbetet med undervisning. På skolan finns möjlighet för elever med behov att arbeta i mindre undervisningsgrupp. Förberedelseklass för nyanlända elever finns på skolan.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta i Gällivare kommuns för- och grundskolor: javascript:void(0) Dina arbetsuppgifter
Som pedagog på Sjöparksskolan skola arbetar Du med allt det som berör undervisningen. Du förbereder, planerar, genomför och utvärderar elevernas framsteg och din egen undervisning. Du arbetar i nära samverkan med vårdnadshavare. Du deltar aktivt på skolans möten och skolans samt din egen utveckling. De flesta av pedagogerna arbetar även som ansvarig mentor i en klass. Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation inom MA/NO/Teknik i åk 7-9 samt har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Vi utvecklar vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning har vi ett krav på utdrag från polisens belastningsregister.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17.
Upplysningar
Rektor Pia Aspemo, tel:0970- 818 878
Biträdande rektor Marianne Salometsä, tel: 0970-818 497
Biträdande rektor Lena Hedman Aspebo, tel: 0970-818 411
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, mailto:gallivare@sverigeslarare.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
