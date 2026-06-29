Lärare i MA/NO/SO till Georgshillsskolan Årskurs 4-6
Hörby kommun / Grundskollärarjobb / Hörby Visa alla grundskollärarjobb i Hörby
2026-06-29
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Georgshillsskolan är en F-9 skola med både anpassad grundskola och fritids. På skolan finns det 450 elever och 90 personal. Våra mål är språkutvecklande arbetssätt, matematik och närvaro.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till december 2026.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare för mellanstadiet på skolan inom bland SO, NO och matematik. Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument. Du kommer att driva egen undervisning och även ha ett nära samarbete med övriga pedagoger i verksamheten. Som lärare arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarutbildning och lärarlegitimation för årskurs 4-6. Om du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete på grundskolenivå så är detta meriterande. För att lyckas och trivas hos oss behöver du ha god förmåga att samarbeta, vara lyhörd och ha lätt för att sätta dig in i andra människors perspektiv. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Det är viktigt i rollen att du har en väl utvecklad pedagogisk förmåga. Du har god förståelse för hur barn och ungdomar tar till sig kunskap och om olika förutsättningar för lärande. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Tjänsten omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat. Intervjuer kommer att hållas vid läsårsstart.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "90/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108)
Hörby (visa karta
)
242 80 HÖRBY Arbetsplats
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Rektor
Jonas Malmqvist jonas.malmqvist@horby.se 0415-378508 Jobbnummer
9982376