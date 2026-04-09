Lärare i MA/NO och Teknik åk 7-9 till Slättgårdsskolan
2026-04-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Slättgårdsskolan är en grundskola för årskurserna F - 9 med ca 530 elever. TilI hösten 2026 är vi inflyttade i en helt ny huvudbyggnad.
Vi har engagerad och ambitiös personal som bidrar till att utveckla vår verksamhet, vilket syns i de goda kunskapsresultaten.
Vi på Slättgårdsskolan satsar på tryckta läromedel för ett fördjupat lärande. Vi utvecklar också lärande i digitala miljöer där alla våra elever har varsitt digitalt verktyg.
Vi är stolta över Slättgårdsskolan och söker dig, som vill anta utmaningen att utveckla skolan vidare tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en engagerad och målinriktad lärare i MA/NO och Teknik för undervisning i årskurs 7-9. Ev möjlighet finns för Förstelärarskap. Du är tydlig och trygg ledare i klassrummet som förstår vikten av relationsbyggande med dina elever. Du har höga förväntningar på eleverna och du gör dina elever delaktiga i planeringen och utvecklar deras förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra. Din undervisning är differentierad för att fånga såväl elever med svårigheter, som elever som behöver utmaningar. Du tar ansvar för, och har insikt om, elevernas resultat så att en stimulerande lärandemiljö skapas. Du trivs bra i en föränderlig miljö där du är med och bidrar till skolans utveckling och trivsel. Mentorskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare för årskurs 7-9 samt behörig i matematik, kemi, fysik och biologi samt Teknik.
Är en tydlig ledare med förmåga att anpassa undervisningen och skapa goda relationer med eleverna
Har ett formativt arbetssätt och en tydlighet i bedömningen gentemot läroplanens kunskapskrav
Har ett lösningsinriktat förhållningssätt i kontakten med elever, vårdnadshavare och kollegor
Ser skolan som en helhet där vi alla har ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling
Ser betydelsen av och har förmågan att, utveckla fungerande rutiner och klassrumsstrukturer
Har goda IT-kunskaper som du också använder i din undervisning.
Intervjuer kommer att ske löpande. Vänta inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
Frimurarvägen 11 (visa karta
)
127 33 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Skärholmen Kontakt
Stefan Eriksson stefan.2.eriksson@edu.stockholm.se 0850824306 Jobbnummer
