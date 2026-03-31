Lärare i Ma, No/Nk till Långanässkolan SiS
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med att vara med och bygga upp en skolverksamhet i nybyggda skollokaler? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö. SiS ungdomshem Långanäs bygger ut skolan med en helt ny skolbyggnad och söker därför en driven och engagerad lärare i flera av ämnena matematik, NO, teknik och naturkunskap.
Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet. Skolan har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning. Ungdomarna som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. De placerade ungdomarna är mellan 16-20 år. Nästan all undervisning sker inom ramen av introduktionsprogrammet; individuellt alternativ, men det kan också förekomma skolpliktiga elever samt elever inom ramen för anpassad skola. Alla elever har en individuell studieplan där de tillsammans med mentor och studie- och yrkesvägledare sätter upp mål och läser grundskole- och/eller gymnasiegemensamma ämnen utifrån sina behov. Undervisningen bedrivs på heltid i mindre undervisningsgrupper.
Det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Eleverna har skiftande erfarenheter och resultat från tidigare skolgång vilket medför att undervisningen behöver bygga på goda pedagogiska relationer, vara motivationsskapande och bedrivas utifrån kunskapsuppdraget. Du planerar, genomför, följer upp och dokumenterar undervisningen och är väl förankrad i läroplanernas alla delar samt i betygssättning. I tjänsten kan mentorskap ingå.
På institutionen finns flera kompletterande kompetenser och som lärare är du en del i ett tvärprofessionellt och gemensamt arbete kring ungdomarna. Samarbete med exempelvis sjuksköterskor, behandlingspedagoger och psykologer m.fl. är därför en viktig del i dina arbetsuppgifter. Vi är många som med omtanke samverkar och tillsammans har ett helhetsperspektiv gällande ungdomarna.
Som nyanställd skapar vi ett introduktionsprogram med fokus på säkerhets- och de etiska aspekterna i arbetet för att ge de rätta förutsättningarna att lyckas i rollen hos oss.Kvalifikationer
• Legitimerad lärare i flera av ämnena matematik, NO, teknik och naturkunskap för grundskolans senare år och/eller gymnasiet
• Du har förmåga att planera, undervisa samt följa upp din undervisning.
• Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolmiljö.
Meriternade är:
• kompletterande ämnen vid sidan av ovan nämnda.
• dokumenterad specialpedagogisk kunskap; insikt om olika diagnoser, erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av särskilt stöd och institutionsvård.
• tidigare arbete inom introduktionsprogram eller arbete i särskilda undervisningsgrupper.
• att behärska flera språk.
Du behöver tilltalas av att undervisa och bygga tillitsfulla pedagogiska relationer i mindre undervisningsgrupper bestående av elever med psykosocial problematik och i kriminalitet. Det är det viktigt att du kan identifiera och möta elevens behov med höga realistiska förväntningar samt motivera och leda eleven mot sina mål. Vi ser gärna att du är lugn i pressade situationer, prestigelös, flexibel, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete .Du har god samarbetsförmåga, hög social kompetens, en positiv elevsyn och är initiativrik. Du förstår också vikten av att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser fördelarna med förändringar.
Du deltar i utvecklingsarbetet för att nå skolans mål och tar alltid ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att du tänker på att anpassa kommunikationen beroende på mottagare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I arbetet ingår vidareutbildning.
B-körkort krävs.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är en semestertjänst med lagstadgad semester, vilket innebär att det är 40h arbetsvecka. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Förmåner enligt statliga villkorsavtalet.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Rektor
Paul Ivarsson paul.ivarsson@stat-inst.se 0104533716
9830307