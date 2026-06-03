Lärare i Ma/No alt. Ma/Eng på Hedda Wisingskolan i Härnösand
Härnösands Kommun / Grundskollärarjobb / Härnösand Visa alla grundskollärarjobb i Härnösand
2026-06-03
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Vi söker nu lärare i Ma/No alt Ma/Eng till Hedda Wisingskolan Härnösand!
Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan!
Om verksamheten:
Hedda Wisingskolan är en 7-9-skola med ca 350 elever och 50 medarbetare. Vår skola är en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande, en plats där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Här arbetar vi i arbetslag i mycket nära samarbete med elevhälsan för att möjliggöra en god helhetssyn på elevens studier och mående. Vi är en skola med ett kollegium i blandade åldrar och nu har det slumpat sig så att tre föräldraledigheter kommer mycket nära varandra i tid.
Skolan arbetar med tydligt fokus på internationellt nätverkande och har Erasmusackreditering och därigenom välfinansierade möjligheter till samarbete och utbyten med andra länder inom främst EU. Skolan har mycket goda IKT-förutsättningar där alla elever använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel i alla ämnen, god tillgång till digitala stödmaterial, välfungerande lärportal för planering, kommunikation, betyg och bedömning. Vi arbetar sedan ett par år med skolverkets SKUA-fortbildning för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs mer om Hedda Wisingskolan här: https://heddawisingskolan.com/%C2%A0Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar erfoderliga läraruppgifter. Genom ett nära samarbete med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett sammanhang som präglas av stabilitet, trygghet och struktur. Tillsammans arbetar ni för att främja elevernas inlärning, stärka deras självkänsla och skapa motivation till fortsatt studiegång.
Vi söker nu tillsvidaretjänst i Matematik / Naturorienterande, även kombinationen Matematik / Engelska är intressant.
Hos oss kommer du att arbeta främst mot en årskurs, men du kan även komma att ha enskilda klasser/grupper i andra årskurser.
För en tillsvidareanställning söker dig som har (skallkrav):
Lärarbehörighet / lärarlegitimation inom ämnena Ma och No och / eller Eng.
God förmåga att använda digitala verktyg
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet av yrket.
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Vi söker dig som har följande komptenser:
INITIATIVTAGANDE. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.KREATIV. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.LEDARSKAP. Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.RELATIONSSKAPANDE. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.TYDLIG. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
Omfattning
Tjänsten har omfattningen 100%.
Rekrytering och tillträde
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag beroende på ämneskompetenser bland sökanden. Tillträde januari till mars enligt överenskommelse, och beroende på ämneskombination. Tjänsten tillsätts om erfoderliga beslut tas. Ersättning
Individuell lönesättning.
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Kommun
(org.nr 212000-2403)
871 60 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Sabine Dahlgren sabine.dahlgren@harnosand.se Jobbnummer
9946304