Lärare i MA/NO åk 7-9 till Slättängsskolan
Kristianstads kommun / Grundskollärarjobb / Kristianstad Visa alla grundskollärarjobb i Kristianstad
2026-03-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Slättängsskolan arbetar för att skapa trygga och kunskapstörstande elever som är väl förberedda för livet. Det gör vi genom att se och möta varje individ och genom att låta alla utvecklas och växa efter sina egna förutsättningar.
Nu välkomnar vi dig att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Du kommer tillsammans med en ämneskollega arbeta som lärare i matematik och NO, åk 7-9 samt ingå i ett av våra arbetslag. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.
Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.
Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan. Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.
Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.
Vem söker vi?
Vi söker i första hand dig med lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnena matematik och NO i grundskolan. I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper på högskolenivå i ovanstående ämnen. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan samt har erfarenhet av att bedriva undervisning.
Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.
En framgångsfaktor är att du kan skapa förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.
Självklart använder du digital teknik i undervisningen och som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Slättängsskolan ligger strax utanför centrala Kristianstad och är en F-9 skola med ungefär 500 elever. Skolans lokaler är moderna och väl utrustade med digitala lärverktyg för elever och medarbetare. Vi samverkar med Högskolan Kristianstad genom att våra lärarutbildare på fältet (LUF:are) tar emot lärarstudenter.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.Läs mer om våra förmåner och om oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 eller lämna din ansökan på medborgarcenter på Rådhus Skåne för en säker ansökningsprocess.Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Anna Nilsson 0729-95 77 17 Jobbnummer
9796238