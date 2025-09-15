Lärare i ma/naturkunskap till Hulebäcksgymnasiet
Härryda kommun / Gymnasielärarjobb / Härryda Visa alla gymnasielärarjobb i Härryda
2025-09-15
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Hulebäcksgymnasiet byggdes 1995 och har ett mycket gott rykte i regionen. På Hulebäcksgymnasiet går idag ca 1900 elever på elva olika gymnasieprogram, såväl introduktionsprogram, yrkesprogram som högskoleförberedande. Skolan kännetecknas av engagerad personal, hög trivsel, bra resurser och nöjda elever.
Ditt uppdrag
Inför vårterminen har vi behov av en lärare i matematik på fordonsprogrammet samt naturkunskap på el- och energiprogrammet
Du kommer att tillhöra arbetslaget på el och energiprogrammet. Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma utifrån behov.
Tjänsten är ett vikariat på 50% som beräknas starta 2026-10-07 och pågå till och med vårterminens slut 2026.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har, eller snart kommer att få lärarlegitimation och behörighet att undervisa i matematik och naturkunskap på gymnasiet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi ser att du ha en förmåga att skapa goda relationer med dina elever och att du lyckas entusiasmera dem för att nå en högre måluppfyllelse. Du bör tycka om samarbete och ha viljan att tillsammans med andra driva den pedagogiska utvecklingen på Hulebäcksgymnasiet. Vi ser att du arbetar formativt för att ge eleven goda förutsättningar att nå sina mål, samt att du kan anpassa undervisningen både utifrån gruppen och individen. Du är van vid att använda dator som pedagogiskt hjälpmedel och administrativt stöd och har en god digital kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277859". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rektor
Anton Ascher Anton.ascher@harryda.se 031-724 66 72 Jobbnummer
9510012