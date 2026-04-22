Lärare i Ma/ Idh till åk 7-9 på Näsbyparksskolan
Vill du göra skillnad? Just nu söker Näsbyparksskolan en engagerad lärare med behörighet att undervisa i matematik samt idrott och hälsa.
Om jobbet
Näsbyparksskolans rektorsområde i Täby kommun består av fyra skolor - Näsbyparksskolan, Slottsparksskolan, Norskolan samt Näsbypark resursskola. Skolorna arbetar tätt tillsammans med samsyn kring lärande och utveckling under ledning av rektor. Skolorna ligger i området Näsbypark i Täby, ett naturskönt område med goda kommunikationer till Stockholm via Roslagsbanan. Nu söker vi ytterligare en lärare till vår kompetenta personalgrupp.
Du kommer att tillhöra Näsbyparksskolan som är en skola med ca 600 elever i åk 4-9. Undervisningen kommer att vara lagd framförallt i åk 7-9, men även åk 4-6 kan bli aktuellt. Skolan har högt ställda mål för elevernas utveckling och kunskapsinhämtning och arbetar med strukturerad, likvärdig undervisning där eleverna ska kunna ha inflytande över sitt eget lärande. Näsbyparksskolan arbetar även med IBIS, som är ett koncept för att stärka elevernas positiva beteenden så att lärmiljön såväl som den psykosociala miljön främjar elevernas lärande och välmående.
Som lärare hos oss driver och utvecklar du undervisningen tillsammans med elever, kollegor och skolledning. Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten. Du kommer vara en del av ett kompetent ämneslag i både matematik samt idrott- och hälsa där det finns ett stort kollegialt samarbete. Mentorskap ingår i uppdraget.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten:
har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i matematik samt idrott- och hälsa
arbetar både formativt och språkutvecklande
är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
använder digitala verktyg för elevernas lärande
ser hela elevens studiesituation i ditt mentorskap och samverkar med elevhälsan där så behövs
Som person är du strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
På vår hemsida https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är söndag 19 april. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start 10 augusti. Ferieanställning med månadslön.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124242".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 57 TÄBY Kontakt
Annika Håkansson annika.hakansson@taby.se
