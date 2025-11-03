Lärare i kör/sång och piano till kulturskolan, vikariat
2025-11-03
Vi söker nu en vikarierande lärare i kör/sång och piano till Kulturskolan.
Tjänsten på 100% är ett vikariat som startar 2026-01-07 och sträcker sig fram t.o.m. 2026-12-31. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som lärare i piano/kör hos oss
I denna roll bidrar du till en kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra. I ditt dagliga arbete samarbetar och samverkar du med elever, föräldrar och kollegerna i Kulturskolan. Arbetet bedrivs i huvudsak på barn och ungas fria tid, det vill säga eftermiddagar och kvällar. Publiceringsdatum2025-11-03Profil
Vi söker dig som ser leken som en självklar del av det pedagogiska arbetet. Du har förmågan att reflektera över din egen insatts och besitter ett kreativt mod. Du arbetar aktivt för att tillsammans med dina kollegor bygga och utveckla Kulturskolans verksamhet. Som person arbetar du bra tillsammans med andra och är tillmötesgående samt lyhörd i ditt bemötande. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer.
Du ansvarar och driver ditt arbete framåt mot mål och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du anpassar dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du tar egna initiativ och kommer ofta med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- har konstnärlig och pedagogisk eftergymnasial utbildning.
- har kompetens att leda barn- och ungdomskör och undervisa enskilda sångelever.
- kan spela piano
- har erfarenhet av undervisning på olika nivåer och med barn i olika åldrar.
- har bred genrekompetens
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av gruppundervisning.
- examen från Musikhögskolan.
Läs gärna mer om oss
Kulturskolan i Kungsbacka är en frivillig och avgiftsbelagd verksamhet, öppen för alla barn och ungdomar, 5-20 år, i Kungsbacka kommun. Vi erbjuder barn och ungdomar att uppleva skapande i form av musik, dans, konst, film och teater. I verksamheten finns för närvarande cirka 2 000 deltagande elever och cirka 55 medarbetare.
Kulturskolans vision är att vi lockar och erbjuder plats för alla barn och unga. I en mångfald av uttryckssätt genomsyras allt vi gör av nyfikenhet, lust, lekfullhet och lärande. Läs gärna mer om oss på vår webbplats: https://kungsbacka.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturskolanhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-kultur--fritid?mark=FÃ¶rvaltningen+fÃ¶r+Kultur+&+Fritid
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder ett tidsbegränsad anställning, vikariat, på heltid med start 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Anställningen sträcker sig fram t.o.m. 2026-12-31.
Intervjuer kommer ske 24:e och 25:e november.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=att+jobb
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 21 november. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell löneform.
Individuell löneform. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Malin Svarfvar, rektor 0300-834184 Jobbnummer
9585645