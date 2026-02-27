Lärare i komposition, körledning och jazzpiano till Hvitfeldtska gymnasiet
2026-02-27
Publiceringsdatum2026-02-27
Beskrivning
På Hvitfeldtska gymnasiet formas framtiden sedan 1647! Vill du vara med? Hvitfeldtska gymnasiet har ca 2000 elever och 220 personal.
Vår skola ligger centralt beläget i Göteborg, och här erbjuds en inspirerande miljö med gamla anor. Vi är väldigt stolta över att erbjuda utbildningar som är kunskapsinriktade och med internationell anknytning. Skolans elevkår är Göteborgs största och mest aktiva, och vårt bibliotek med personal har flera gånger vunnit utmärkelse för Sveriges bästa skolbibliotek. Besök gärna vår hemsida www.hvitfeldtska.se
för ytterligare information om oss. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare i komposition, körsång och jazzpiano. I rollen ingår att leda och inspirera körgrupper, fördjupa elevernas kunskaper och skapande inom komposition för konstmusik, samt undervisning i jazzpiano. Det ingår även att vara en bärande del i planering och genomförande av skolans konserter och andra musikaliska arrangemang, samt att vara mentor för elever på Estetiska programmet - Musik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen samt legitimation med behörighet att undervisa i de aktuella ämnena på gymnasienivå. Du har en gedigen musikalisk bakgrund och förmågan att möta elever på alla nivåer, från nybörjare till de som befinner sig på en mycket avancerad nivå.
Du har erfarenhet av lagarbete och ser fördelarna med att arbeta ämnesövergripande i arbetslag. Vidare är du van vid att använda digitala verktyg som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen och som administrativt stöd.
Du har förmåga att förklara komplexa musikaliska koncept för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och konstnärligt engagemang.
Som person har du god förmåga att arbeta tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål. Genom att vara lyhörd och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till skolans helhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom flexibilitet, självständighet och pedagogisk fingertoppskänsla.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1056". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Åse Gustafsson, Rektor ase.gustafsson@educ.goteborg.se 031-3670606 Jobbnummer
9768975