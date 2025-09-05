Lärare i kombination Idh/Ma alt So eller No till Bergskolan 7-9
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Luleå Visa alla grundskollärarjobb i Luleå
2025-09-05
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Bergskolan är en 7-9 skola belägen centralt på Bergnäset ca 3 km söder om centrala Luleå. Vi växer i elevantal och skolan har ca 315 elever till höstterminen 2025 (åldern 13 till 16 år) indelade i 13 klasser. På Bergskolan sätter vi elevens och dennes kunskapsutveckling i centrum, där tillgänglighet är en viktig del. På Bergskolan jobbar vi både i en digital lärmiljö inom samtliga ämnen och med böcker. Vi arbetar aktivt för att främja relationer och trygghet för att rusta våra elever på bästa möjliga sätt inför framtiden. När man lär sig mår man bra och mår man bra ökar förutsättningarna att lära sig.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i idrott i kombination med ma alternativt något SO eller No-ämne. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som har regelbundna träffar där samarbete och samsyn är ledstjärnor och där vi arbetar tätt med hemmen för bästa resultat. Mentorskap ingår i tjänsten.
Eleverna erbjuds god kvalité på undervisningen av skickliga lärare. På skolan sätter vi undervisningen i centrum och har en stor tilltro till att eleverna har förmågan att klara högt ställda krav. Våra elever ska känna lust och glädje inför sitt lärande och de ska trivas, känna sig trygga i sin skolmiljö för att kunna utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och är behörig för undervisning i åk 7-9 i idrott och hälsa i kombination med ma alternativt något So- eller No-ämne, eller något av ämnena ovan med behörighet till åk 6 i kombination med annat ämne med behörighet till åk 7-9. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och engagerar både elever och medarbetare. Du varierar din undervisning och du drivs av en vilja att se möjligheter och lösningar. Du visar ett stort engagemang i elevers lärande och sociala utveckling, ditt eget lärande/arbetslagets lärande, samt i kontakten med vårdnadshavare.
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Tina Ukonsaari tina.ukonsaari@skol.lulea.se 0920-45 30 00 Jobbnummer
9493948