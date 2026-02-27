Lärare i kemi till Nacka gymnasium, Nacka kommun
2026-02-27
Nacka gymnasium är en stor och attraktiv gymnasieskola med ett centralt läge tio minuter från Slussen och promenadavstånd till Nacka Forum. Skolan har 200 anställda och ca 2 200 elever fördelade på 18 utbildningar, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Skolan har i över tio år varit en av de populäraste gymnasieskolorna i länet.
En riktig skola - så brukar våra elever beskriva Nacka gymnasium och det är en beskrivning som vi tycker stämmer bra. På Nacka gymnasium finns allt vad man kan förvänta sig av ett gymnasium där man tar utbildning på allvar. Helt enkelt en trygg miljö där förutsättningarna finns för att man som elev ska lyckas med sina studier.
Brinner du för ämnet kemi och vill inspirera framtidens naturvetare? Är du en engagerad och driven lärare? Då kan du vara den kemilärare vi söker till Nacka gymnasium. Välkommen att söka tjänsten!
Ditt uppdrag
I rollen som lärare är du ansvarig för undervisningen för natur- och teknikklasser i ämnet kemi. Även kursen naturvetenskaplig specialisering i kemi kan bli aktuell. Du är ansvarig för planering, genomförande, bedömning, betygssättning och utvärdering av undervisningen i ditt ämne utifrån läroplanen. Det ingår mentorskap för en halvklass, utvecklingssamtal, vårdnadshavarmöten, elevuppföljning och elevvårdande arbete. Du samverkar med skolans övriga lärare i kemi och bidrar till att utveckla ämnet och den naturvetenskapliga verksamheten på skolan. Du samarbetar med arbetslag och elevhälsoteam så att eleverna får en bra utbildning och studiesituation.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med ämnesbehörighet i kemi och ev. annat ämne för gymnasiet
• dokumenterad erfarenhet av undervisning i kemi, företrädesvis på gymnasiet
• god digital kompetens med vana att arbeta med IT som pedagogiskt verktyg
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• ämnesbehörighet i naturkunskap, matematik och biologi.
Är det här du?
Du brinner för ditt ämne och väcker elevernas intresse för kemins spännande värld! Skolans kemiinstitution är välutrustad liksom våra labbsalar som skapar möjligheter för avancerade laborationer. Eleverna har goda förutsättningar att bli väl förberedda för kemistudier på universitet och högskola. Du har en hög pedagogiks skicklighet och förstår hur du skapar en tydlig, trygg och lärande miljö som stödjer elevernas utveckling. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du förstår att bra kommunikation, förtroende och relationer skapar bättre förutsättningar för att elever ska nå sina mål. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
På Nacka gymnasium värnar vi om en god utbildning för alla elever. Vi är en stor och populär skola med högt söktryck och omfattande resurser. Det finns en medveten satsning på biblioteksverksamheten och det är viktigt för oss att skolbiblioteket upplevs som en integrerad pedagogisk resurs och en aktiv del i elevernas utbildning. Vi har ett stort läromedelsbibliotek och även digitala resurser. Läs mer om oss här.
På Nacka gymnasium finner du många ämneskollegor och andra lärarkollegor. Du har tillgång till goda resurser och inarbetade specialist- och stödfunktioner, exempelvis en välutbyggd elevhälsa, IT-support och ett tillgängligt vaktmästeri.
Som nyanställd hos oss får du en mentor under ditt första år, som ger stöd och hjälper dig att komma in i verksamheten på ett tryggt och strukturerat sätt. Du får även ta del av flera förmåner, bland annat friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år, möjlighet att köpa SL-kort via nettolöneavdrag samt tillgång till en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde den 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Carina Lepp Persson carina.lepp-persson@nacka.se 070-431 81 32 Jobbnummer
9768926