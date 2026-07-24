Lärare i Kemi till Danderyds gymnasium, Danderyds kommun
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2026-07-24
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Danderyds gymnasium är en av Stockholms största gymnasieskolor med ca 1400 elever. Skolan består av fyra högskoleförberedande program (EK, NA, SA, TE) samt en liten anpassad gymnasieskola. Skolan har även en framgångsrik NIU-verksamhet, en riksrekryterande spetsutbildning i matematik samt en AST-verksamhet. Verksamheten är väl fungerande med olika inriktningar och många fina traditioner. Danderyds gymnasium (Dagy) har höga målsättningar och de allra flesta eleverna går vidare till högre studier.
Skolans målsättning
Vårt mål är att vara länets bästa gymnasieskola. Detta innebär att våra:
• Elever lär sig mest av alla
• Elever mår bra, trivs på skolan och har valt att gå hos oss
• Medarbetare mår bra
Vi tar dessa mål på allvar och undersöker regelbundet detta. Bland annat analyserar vi medarbetarenkäter och andel förstahandssökande. Vad gäller att våra elever lär sig mest av alla är vi noggranna med att detta inte enbart mäts på betyg utan också inkluderar mått på betygsinflation och socioekonomiska analyser.
För att uppnå denna målsättning fokuserar vi framför allt på att utveckla undervisningen i en evidensinformerad riktning och med ett kognitionsvetenskapligt fokus. Vi erbjuder våra lärare djuplodande kompetensutveckling inom det kognitionsvetenskapliga fältet likväl som tillfällen att öva på hantverket att undervisa.
Vi är organiserade i programarbetslag och varje lärare hör till ett fördjupningsteam kopplat till de klasser de undervisar. Detta gör att vi på ett systematiskt sätt kan samverka kring våra klasser. Alla lärare är dessutom del av ett eller flera ämneslag där det ges utrymme att arbeta med rent ämnesutvecklande frågor. Som lärare på Danderyds gymnasium förväntas man vara en aktiv medlem i både program- och ämneslag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Undervisning i kemi, alla nivåer. Gärna i kombination med matematik eller teknik.
• Samarbete med kollegor både i fördjupningsteam kring klasserna och i ämneslag.
• Delat mentorskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Legitimerad lärare i kemi för gymnasiet.
• Behörighet att undervisa även i ett annat ämne, gärna matematik eller teknik.
• Erfarenhet av att undervisa på gymnasiet.
• God digital kompetens.
• Väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är lösningsorienterad och samarbetsorienterad och som ser styrkan i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
Du är en trygg och tydlig vuxen i klassrummet som skapar struktur, förtroende och studiero. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, behåller ett gott humör även vid press och motgångar och känner dig trygg i osäkra sammanhang. Du har dessutom förmågan att snabbt hitta lösningar på uppkomna problem.
Du har ett inkluderande förhållningssätt, skapar goda relationer och bidrar till ett positivt samarbetsklimat med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-07 eller snarast efter. Provanställning kan komma att tillämpas. .
Vill du vara med och göra Sveriges bästa kommun ännu bättre? Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Besök gärna https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
för att ta del av mer information om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Där hittar du också information om bland annat våra förmåner och vår rekryteringsprocess.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Utbildningsbevis/intyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Rinkebyvägen 4 (visa karta
)
182 36 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Danderyds Gymnasium Kontakt
Biträdande rektor
Karin Saxén karin.saxen@danderyd.se +46856891368 Jobbnummer
10010665