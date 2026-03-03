Lärare i kemi och biologi till IB Diploma Programme Västermalm
2026-03-03
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Sundsvalls gymnasium Västermalm är en attraktiv och centralt belägen skola.
Just nu har över 1200 elever valt att genomföra sin gymnasieutbildning hos oss! På Västermalm just nu finns 7 gymnasieprogram: Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Bygg- och anläggning, Fordons- och Transportprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Västermalm erbjuder även gymnasieingenjörsutbildning.
Västermalm innefattar även anpassad gymnasieskola och de individuella alternativen
Sundsvalls gymnasium Västermalm är en certifierad IB- skola.
Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs, har eleven i fokus, vi vågar testa nytt och utvecklas! Vi har fina ändamålsmässiga lokaler, ett skolbibliotek med stora möjligheter. Vi söker nu en engagerad gymnasielärare till vårt team. Är du den vi söker?
This is a fantastic opportunity to join our IB-School!
Så här bidrar du i rollen som lärare
Västermalms gymnasium would like to recruit a committed and knowledgeable teacher to both the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and the Swedish national curriculum.
Du kommer i första hand att undervisa på IBDP (International Baccalaureate Diploma Programme). Undervisningsspråket är engelska. Du förväntas aktivt delta i arbetet med International Baccalaureate Diploma Programme på Västermalm.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i kemi och biologi. Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift i engelska samt svenska språket. Erfarenhet av att undervisa på IBDP är meriterande.
Du är flexibel, kunnig, engagerad och ser möjligheter i förändringar. Du har en god samarbetsförmåga, gillar att arbeta i team, och har även god förmåga att arbeta självständigt. Vi önskar rekrytera en lärare som har ett starkt engagemang för undervisning på engelska och IB Diploma programme!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
