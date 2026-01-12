Lärare i IT-ämnen till De la Gardiegymnasiet
Lidköpings Kommun / Gymnasielärarjobb / Lidköping Visa alla gymnasielärarjobb i Lidköping
2026-01-12
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
De la Gardiegymnasiet, en av Sveriges största gymnasieskolor, erbjuder ett stort utbud av program och kurser.
Med ca 2000 elever och drygt 250 anställda är det en skola full av liv och möjligheter. Siktet är inställt på framtiden och utbildningen bedrivs med modern teknik i fräscha lokaler. Skolans ledord är Framgång genom delaktighet, lärande och glädje.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad gymnasielärare med behörighet i datorrelaterade ämnen som till exempel informationsteknik, nätverksteknologier och datalagring. Tjänsten är placerad hos teknikarbetslaget.
I tjänsten ingår även att driva TE4, gymnasieingenjörer, profil informationsteknik tillsammans med en kollega. I uppdraget ingår mentorskap samt övriga förekommande arbetsuppgifter inom ramen för läraruppdraget.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- är legitimerad gymansielärare med behörighet i datorrelaterade ämnen
- står för skolans värdegrund
- har stort intresse för att arbeta med ungdomar
- kan skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor
- är flexibel
- har god samarbetsförmåga
- brinner för IT-relaterade frågor och utveckling inom området
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Anställningsvillkor
Tillsvidare med omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan tillämpas. Övrig information
Inför anställning kommer vi begära att du visar upp ett utdrag ut belastningsregistret (2 kapitlet 31 § skollagen). Utdraget begärs ut via Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se) Det tar oftast mellan 1-2 veckor att få det hemskickat.
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor bildning, Gymnasium Kontakt
Fredrik Hasselplan, rektor 0510-770685 Jobbnummer
9678865