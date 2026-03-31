Lärare i idrott vid Jämtlands Gymnasium Bispgården
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium och Vux Bispgården ligger i ett spännande nav för länets industrier. Här har vi en attraktiv transportutbildning, introduktionsprogram för gymnasiet samt vuxenutbildning på skolan. I utbildningen använder vi både traditionell och högteknologisk utrustning och vi har ett professionellt och väl utvecklat samarbete med näringslivet. Skolans läge mellan Östersund, Sundsvall och Sollefteå ger närhet till såväl natur och friluftsliv som havskust och stadsliv.
Beskrivning
Vi söker lärare i idrott och hälsa för undervisning på gymnasial nivå. Tjänsten är 40 % tillsvidare men kan kombineras med någon av de övriga tjänster som rekryteras till Jämtlands Gymnasium i Bispgården. Start i augusti 2026.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i idrott och hälsa på gymnasial nivå, främst inom fordons- och transportprogrammet samt industritekniska programmet. Undervisning ingår även på introduktionsprogrammet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med erfarenhet av undervisning på gymnasial nivå. Du har ett tydligt elevfokus och arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för varje elev att nå sina mål.
Du anpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar samt följer upp och stöttar deras kunskapsutveckling. I din roll samarbetar du med kollegor och bidrar till en väl fungerande arbetsmiljö.
Du är trygg i din yrkesroll, bygger goda relationer och har förmåga att motivera och engagera elever. Du är också öppen för att utveckla din undervisning och pröva nya arbetssätt för att stärka elevernas lärande. Erfarenhet av undervisning på gymnasiet är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på kvalitet i undervisningen, kollegialt samarbete och kontinuerligt utvecklingsarbete. Här arbetar du nära både kollegor och våra samarbetsföretag.
Skolan är centralt belägen på Forsvägen i Bispgården (Ragunda kommun), med goda pendlingsmöjligheter även från Sollefteåområdet.
Som medarbetare hos oss har du tillgång till personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Prästgatan 15 (visa karta
)
831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersund Kontakt
Maria Svahn, Sveriges Lärare maria.svahn@jgy.se Jobbnummer
9830389