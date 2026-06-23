Lärare i idrott och träslöjd till Grimstaskolan i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Grundskollärarjobb / Upplands Väsby Visa alla grundskollärarjobb i Upplands Väsby
2026-06-23
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Vi på Grimstaskolan söker nu en nyfiken lärare i idrott och träslöjd som under läsåret 26/27 vill bidra till vår utveckling och hjälpa oss att nå våra mål. Är du dessutom en trygg person som värdesätter goda relationer? Tveka inte – skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där höga förväntningar går hand i hand med gott stöd och kollegial utmaning. Du blir en del av ett starkt team i trivsamma lokaler med naturen precis runt hörnet.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
På Grimstaskolan går cirka 470 elever i årskurserna 6–9. Skolan består av 17 klasser, inklusive vår anpassade grundskola med cirka 18 elever. Vi arbetar i nära samarbetande arbetslag uppdelade per årskurs, samt ett dedikerat arbetslag för den anpassade grundskolan. Vi finns i östra Upplands Väsby, omgivna av vacker natur och med närhet till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och föreningar.Om tjänsten
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under läsåret 26/27 och innebär undervisning i idrott på cirka 30 procent och träslöjd cirka 30 procent. Du kommer även ingå i SAO-gruppen på cirka 30 procent vilket innebär planering och undervisning i något som kan liknas med PRAO.
I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever i årskurs 8. I nuläget är undervisningen förlagd till stor del i årskurs 8 men det kan komma ändras beroende på behörighet. Även procentsatserna mellan idrott och slöjd kan komma att ändras beroende på kompetens. Vi har en fullstor idrottshall och väl utrustad slöjdsal där undervisningen kommer bedrivas.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har lärarlegitimation för att undervisa i idrott och helst även träslöjd. Det är meriterande om du har erfarenhet vid undervisning på högstadiet.
Som person är du samarbetsorienterad och relationsskapande, vilket för oss innebär att du har lätt för att arbeta tillsammans med andra för att nå de gemensamma målen. Vidare är du lösningsorienterad genom att du har förmågan att hitta lösningar på uppkomna problem men utan att missa de långsiktiga strategierna. För att lyckas i rollen behöver du även vara strukturerad genom att du organiserar ditt arbete väl och ser till att slutföra det som påbörjats.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Vårvägen 1 (visa karta
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194 64 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-59097000 Jobbnummer
9974980