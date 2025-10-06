Lärare i idrott och hemkunskap till Brännaskolan
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Brännaskolan är en F-6 skola med ca 310 elever. Vi har verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt tre fritidsavdelningar. Skolans ledord är kunskap, trygghet och glädje och dessa ord ska genomsyra hela vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en tillsvidareanställning som lärare där du ingår i ett arbetslag med övriga lärare på mellanstadiet. Du ansvarar för undervisning i idrott för årskurs 4-6 och hemkunskap för årskurs 6. Du kan även komma att ha undervisning i andra ämnen på mellanstadiet beroende på behörighet. Tjänsten innebär att arbeta efter skollagen, läroplanen samt kommunala mål. Du bidrar till att skapa en miljö som syftar till att stärka elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa på mellanstadiet samt godkänt utdrag ur belastningsregistret. Det är meriterande om du har behörighet för idrott, hemkunskap eller båda. Du har tidigare erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet och är förtrogen med läroplanen och styrdokumentens mål. Vidare har du god kunskap om digitala verktyg i undervisningen.Dina personliga egenskaper
Du har höga positiva förväntningar på eleverna och vill och tror att alla kan lyckas. Du kan kommunicera med vårdnadshavare, elever och kollegor. Du är lyhörd, flexibel och tålmodig. Du är en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet som organiserar undervisningen efter elevernas individuella behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
