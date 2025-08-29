Lärare i idrott och hem- och konsumentkunskap
Karriärguiden Group Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/larare-i-idrott-och-hem-och-konsumentkunskap.
Vi ser fram emot din ansökan!
Legitimerad lärare i idrott och hem- och konsumentkunskap på Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten
Vill du arbeta i en resursskola med elever i omfattande behov av särskilt stöd,där varje elev ges något unikt - en personligt utformad utbildning - som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolans Resursskola blir du del av ett gäng som drivs av utveckling och engagemanget för eleverna. Vi lägger vikt vid att ge eleverna såväl goda ämneskunskaper som att hjälpa dem att utveckla de förmågor och strategier som behövs för att stå starka i en föränderlig värld.
Nu söker vi lärare i idrott och hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9 till Kunskapsskolans Resursskola i Hägersten
Vår idrottslärare har efter flera år på skolan bestämt sig för att gå vidare mot nya utmaningar. Vi söker därför en legitimerad idrottslärare i kombination med hem- och konsumentkunskap till oss på Kunskapsskolans resursskola.
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs mycket yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolans resursskola sätter vi alltid eleven i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas. Förutom att vara ämneslärare är du också personlig handledare åt 4-6 elever och du har varje vecka ett individuellt handledningssamtal med var och en av dina elever. Du hjälper dem att planera och sätta mål för sina studier och följer upp målen tillsammans med både eleverna och deras vårdnadshavare.
Vi tror på att skolans elevhälsoarbete börjar i klassrummet och din roll är atttillsammans med skolans elevhälsoteam arbetautifrån ett relationellt perspektiv för att skapa en tillgänglig undervisning.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Arbetsplatsen
Kunskapsskolans Resursskola är en liten skolenhet som vänder sig till elever i omfattande behov av särskilt stöd. Vi har plats för ca 35 elever.Våra dagar är strukturerade med återkommande rutiner och där alla vi vuxna är aktivt deltagande och närvarande under hela skoldagen. Utöver undervisning i alla skolämnen utvecklar vi elevernas sociala och exekutiva förmågor genom stöd och handledning under raster och mellanrumstid.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Du är behörig lärare i idrott och helst även hem- och konsumentkunskap samt är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning och handledning eller mentorskap. Vi vill att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din handledarförmåga. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg och tålmodig person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Du har erfarenhet av och goda kunskaper kring NPF ochgärna även av Språkstörning.
Om Kunskapsskolan
Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.
De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.
Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Vid övertalighet inom Kunskapsskolan kommer utannonserade tjänst i första hand att erbjudas anställda inom företaget.
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär.Anställningstyp/arbetstider
Deltid/ Tillsvidare
Alternativt heltid/tillsvidare beroende på ämnesbehörighet.Kontakt
Rektor Lisa Norming, mobiltelefon 073-3173490,lisa.norming@kunskapsskolan.se
Ansökan sker via länk nedan senast 12/9 2025
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret.
Blankett finns påRikspolisstyrelsens webbplats.
Vid en eventuell anställningsintervju kom ihåg att ta med kopia av utdrag från belastningsregistret samtintyg och betyg.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor - ring Rektor Lisa Norming (se ovan)
Mer information påwww.kunskapsskolan.seKontorsadress
Riksdalervägen 5, Hägersten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/kunskapsskolan Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9482257