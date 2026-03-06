Lärare i idrott och hälsa till Vidar Ljung gymnasiet
Watma Education AB / Gymnasielärarjobb / Norrköping
Vill du ha ett jobb som gör skillnad?
Här bryggar vi broar till framtiden genom att se individen, väcka motivation och skapa förutsättningar för nästa steg i livet.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete i en dynamisk miljö präglad av hjärta, drivkraft och en stark tro på varje elevs potential. Är du redo att utbilda nästa generation och bygga framtiden tillsammans med oss?
Inför höstterminen 2026 söker vi en ny lärare som vill vara med och utveckla vår undervisning inom idrott och hälsa samt de idrottsrelateradeämnena. Tjänsten innefattar även mentorskap, där du får coacha och stödja dina elever i deras utveckling.
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss blir du en del av ett engagerat team bestående av dedikerade kollegor. Varje dag gör vi vårt bästa för att eleverna ska nå sin fulla potential. Du leder arbetet i klassrummet med en varm och tydlig hand och ditt ledarskap präglas av närvaro och inkludering.
Ditt huvudsakliga ansvar består av att undervisa i ekonomi, där du planerar, genomför och utvärderar din egen undervisning. Självklart är du öppen för att både ge och ta emot feedback på din undervisning och du strävar ständigt efter att utvecklas som lärare.
För att ansöka vill vi att du har
Erfarenhet från arbete som lärare.
Svensk lärarlegitimation.
Behörighet i aktuella ämnen.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
En naturlig ledare med förmåga att skapa struktur och tydlighet i klassrummet.
Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med elever och kollegor.
Anställningsform: Tillsvidare, semestertjänst. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Hösttermin 2026 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdatum: 12 april 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
