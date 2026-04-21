Lärare i Idrott och hälsa till Vettergymnasiet
2026-04-21
Vettergymnasiet är en mindre friskola i Jönköping som startade sin verksamhet hösten 2009 av erfarna pedagoger och yrkesverksamma. Skolan har i dag cirka 75 elever fördelade på två nationella program: Barn- och fritidsprogrammet samt El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik.
Vi är en lärartät och familjär skola där många av våra lärare har arbetat hos oss under lång tid och trivs i sina roller. Hos oss står trygghet, engagemang och goda relationer i centrum.
Inför höstterminen 2026 söker vi nu en lärare i idrott och hälsa på deltid.
Välkommen till oss
Du kommer till en mindre familjär skola med engagerade och drivna kollegor, där du kommer att kunna bidra oavsett om du är ny eller mer erfaren lärare. Alla på skolan är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla tillsmmans trivs och utvecklas.
På vår hemsida kan du läsa mer om vår skola: https://vettergymnasiet.se/
Arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och hälsa ansvarar du för:
Planering, genomförande och uppföljning av undervisning i Idrott och hälsa 1
Bedömning och dokumentation enligt gällande styrdokument
Att motivera och inspirera elever till fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor
Samarbete med kollegor kring elevernas lärande och utveckling
Att bidra till en trygg, inkluderande och studiero-främjande lärmiljö
Undervisningen omfattar en elevgrupp om cirka 24 elever.
Kvalifikationer
• Lärarlegitimation eller behörighet i ämnet idrott och hälsa
• Lärarlegitimation eller behörighet i ämnet idrott och hälsa
• Tidigare erfarenhet av undervisning på gymnasiet är meriterande
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och flexibel. Du har en god pedagogisk förmåga, lätt för att samarbeta och för att bygga förtroendefulla relationer med elever och kollegor. Du tar ett helhetsansvar för ditt uppdrag och bidrar positivt till skolans arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid, cirka 15-20 %
Tillträde: Höstterminen 2026, efter överenskommen tidpunkt med lämplig kandidat
Lön: Marknadsmässig lön
Kollektivavtal: Friskoleavtalet (Almega Utbildning i samverkan med Sveriges Lärare och Vision)
• Rekrytering och anställningsintervjuer sker fortlöpande.
Övrig information
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Enligt skollagen ska samtliga anställda uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Utdrag för arbete inom skola eller förskola beställs via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
• Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakter från annonssäljare och rekryteringsföretag.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via e-post till: jobb@vettergymnasiet.se
Vid frågor är du välkommen att kontakta, Issa Bebinno, rektor
Telefon: 036-12 16 30
E-postadress: bebinno@vettergymnasiet.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: jobb@vettergymnasiet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Idh26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Wetterbygdens Gymnasium AB
(org.nr 556750-7420), https://vettergymnasiet.se/
Klostergatan 38 (visa karta
)
551 19 JÖNKÖPING
Rektor
Issa Bebinno bebinno@vettergymnasiet.se 036-121630
