Lärare i idrott och hälsa till Valla skola
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Katrineholm Visa alla grundskollärarjobb i Katrineholm
2025-12-12
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Katrineholm
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Valla är en trivsam förort endast 10 minuters resväg från Katrineholm. Bygden erbjuder blandad natur med öppna åkrar och härliga skogar men det finns också affär, handelsträdgård och närproducerat i området. Valla är ett modernt villasamhälle uppbyggt kring en centrumbebyggelse av äldre typ.
I samhället finns en F-6-skola med tillhörande fritidshem där omkring 30 pedagoger arbetar med drygt 200 elever. Skolan erbjuder ändamålsenliga lokaler som stödjer utvecklingen av elevernas ämneskunskaper och skolan har förutom klassrum och grupprum en hemkunskapssal, en bildsal, en musiksal, två slöjdsalar samt ett bibliotek. Skolan har dessutom en stor idrottshall med en mindre ansluten sal samt en trivsam utemiljö som uppmuntrar till lek och gemenskap.
Eleverna har tillgång till iPads som lärverktyg. Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards. Blir du en av oss får du en Mac och en tjänstetelefon som arbetsverktyg.
Genom ett nära samarbete mellan pedagogerna arbetar skolan aktivt för att höja kvaliteten i undervisningen. Vi har ett förhållningssätt där vi ser alla våra olikheter som en resurs.
Valla skolas prioriterade utvecklingsområden läsåret 2025/2026 är:
* Fler elever ska nå lägst E eller högre i matematik
* Daglig rörelseaktivitet för alla elever
* Inspirera och stödja eleverna att vilja sträva efter högre måluppfyllelse
Har du ett brinnande intresse för idrott och hälsa och ett positivt driv, är du den vi gärna vill välkomna till vårt team. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisning i idrott och hälsa i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag. Du kommer att undervisa elever i årskurserna 1-6.
I tjänsten ingår det också att planera, leda och utveckla rastaktiviteter som främjar rörelse, trygghet och social gemenskap bland eleverna. Du ansvarar också för att leda och samordna skolans arbete med att främja elevernas fysiska aktivitet och hälsosamma levnadsvanor. Vilket inkluderar ett samarbete med kollegor, organisera temadagar och aktiviteter samt följa upp och utveckla arbetet över tid. Du kommer även vara delaktig i skolans systematiska kvalitetsarbete och aktivt medverka i att utveckla elevernas skolvardag för att stärka deras måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i idrott och hälsa som är engagerad och vill vara med och skapa en skoldag fylld av rörelseglädje, utveckling och trygghet. Har du erfarenhet av undervisning inom idrott och hälsa ser vi det som en stor tillgång. För att lyckas i rollen krävs det att du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt samt att du har goda IT-kunskaper.
Hos oss blir du en viktig del av ett positivt och samarbetsinriktat kollegium där goda relationer och ett inkluderande ledarskap står i centrum. Du brinner för att alla elever ska känna sig sedda, delaktiga och utmanade utifrån sina förutsättningar och du möter dem med ett lyhört och varmt förhållningssätt. Det är av avgörande betydelse att du har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi söker dig som är trygg, stabil och med god självinsikt. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för ditt uppdrag och kan även arbeta självständigt med både planering och genomförande. I din roll får du möjlighet att leda, motivera och skapa engagemang. Du ser värdet av olikheter och förstår hur bakgrund, erfarenheter och grupptillhörighet påverkar elevernas lärande och välmående.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293585/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Petra Jansson petra.jansson@katrineholm.se 0150-57394 Jobbnummer
9641612