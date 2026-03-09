Lärare i idrott och hälsa till Stigslunds skola
2026-03-09
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som lärare för åk. 6-9 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap och att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Idrottslärarna inom Stigslunds rektorsområde nätverkar för att stärka och utveckla undervisningen inom ämnet idrott och hälsa. Stigslunds skola har nybyggda idrottssalar inom skolans område.
På Stigslunds skola arbetar vi aktivt med att öka elevernas skolnärvaro. Vi arbetar aktivt med relationellt ledarskap samt elevernas läskompetens i alla ämnen.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 6-9 i ämnet idrott och hälsa
* Förtrogenhet med och kunskap om grundskolans läroplan
* Kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office
* Förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen har du:
* förmåga att leda och motivera elever och få dem att trivas och må bra
* god förmåga att få elever att känna tillhörighet och att vara inkluderade
* förmåga att skapa en öppen dialog och anpassa ditt språk och ditt agerande utifrån aktuell situation
* förmåga att skapa tillitsfulla relationer
* ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308015". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Stigslund rektorsområde Kontakt
Biträdande rektor
Simon Forslund simon.forslund@gavle.se Jobbnummer
9784788