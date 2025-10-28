Lärare i idrott och hälsa till Pär Lagerkvistskolan 7-9
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!
Välkommen till Pär Lagerkvistskolan 7-9! Vi startade upp verksamheten i augusti 2017 och består idag av ca 1000 barn och elever fördelade på tre enheter; förskola med ca 200 barn, f-6 skola med knappt 300 elever och 7-9 med ca 400 elever.
Målet med skolan är att den ska erbjuda en lärmiljö som:
• Ger en hållbar utbildning för våra barn och elever
• Ger trygghet och kontinuitet
• Bedriver pedagogik i flexibla, effektiva och vackra lokaler
Skolan arbetar långsiktigt med att organisera starka självständiga arbetslag runt en grupp elever. Lärare har huvuddelen eller all sin undervisning i ett och samma arbetslag. Idag är 7-9 delen organiserad i tre arbetslag med fem paralleller i varje årskurs.
På Pär Lagerkvist jobbar vi tillsammans och ingen behöver känna att den står ensam. Vi stöttar varandra i motgång och firar tillsammans i medgång.
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter i idrott och hälsa. Tjänsten är tidsbegränsad och pågår under vårterminen. Sysselsättningsgraden är 60 % och du arbetar onsdagar, torsdagar och fredagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa för högstadiet.
Du har en medveten tanke kring din roll som lärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
