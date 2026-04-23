Lärare i Idrott och hälsa till Heby skola 7-9, vikariat
2026-04-23
Vill du arbeta på en arbetsplats som kännetecknas av kollegialt lärande, kreativa pedagoger och en strävan efter att undervisningen ska lyfta till allt högre nivåer?
Rollen
Du kommer att undervisa åk 7-9 samt i anpassad grundskola i Idrott och hälsa under ordinarie lärares föräldraledighet.
Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med kollegor på skolan.
På Heby skola använde vi Meitner och Microsoft 365.
Det här är vi
Heby skola 7-9 erbjuder ett utmanande och inspirerande arbete med många trevliga arbetskamrater. En arbetsplats som kännetecknas av kollegialt lärande, kreativa pedagoger och en strävan efter att undervisningen ska lyfta till allt högre nivåer. Ledning och stimulans är ledord och alla pedagoger förstår skolans kompensatoriska uppdrag. Med personal som trivs med varandra och med eleverna blir arbetsklimatet varmt. Vi arbetar för att eleverna ständigt ska nå bättre såväl skolresultat som hälsa.
Heby skola 7-9 är en av två högstadieskolor i Heby kommun, placerad i Heby centralort. Till skolan kommer elever från hela södra upptagningsområdet, många med skolskjuts. Kommunikationerna till skolan är goda och UL har en hållplats precis utanför skolan.
Barn- och Utbildningsförvaltningen har höga ambitioner och strävar alltid efter att ligga i framkant. Vi är just nu extra stolta över att Heby kommun beviljats Erasmus+ ackreditering för 2021-2027, vilket innefattar samtliga kommunala förskolor och skolor. Detta innebär att varje läsår under fem års tid kommer 30-50 av förvaltningens medarbetare ha möjlighet att delta i kortare kompetenshöjande kurser i ett annat EU-land.
Är det här du?
Vi vill att du som söker
Är behörig lärare för undervisning i Idrott och hälsa i grundskolan.
Har en positiv elevsyn och är bra på att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Arbetar strukturerat, kreativt och kvalitetsmedvetet.
Är en inspirerande lärare och van att anpassa dig och din undervisning efter elevernas olika behov.
Är flexibel, positiv och problemlösningsfokuserad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Utdrag ur belastningsregistret krävs inför eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare påwww.heby.se och följ oss på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
)
744 88 HEBY Arbetsplats
Heby skola 7-9 Kontakt
Inger Sandberg, rektor inger.sandberg@heby.se 0224-36272 Jobbnummer
9870817