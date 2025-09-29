Lärare i idrott och hälsa till åk 1-6 på Mörrums skola
2025-09-29
Tillsammans för en skola där vi mår bra och lär för framtiden
Engagemang, kunskap och glädje - skolans EKG
Välkommen att söka tjänst som lärare i idrott och hälsa på Mörrums skola.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, ferietjänst, 100 % med tillträde snarast.
Vi har nyligen flyttat in i en helt ny skola på 8 000 kvadratmeter där vi skapat en lärmiljö som kommer att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att utvecklas optimalt. Med toppmodern teknik och ändamålsenliga lokaler kommer det att ge både elever och lärare fantastiska möjligheter.
Vi har även en helt nybyggd idrottshall med allt vad man kan önska som idrottslärare.
Vill du bli en av dem som får möjlighet att arbeta i vår nya skola?Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
I tjänsten undervisar du i årskurserna 4-6 . I rollen som idrottslärare planerar du dina lektioner utifrån läroplanen Lgr22 och följer upp din undervisning samt gör bedömningar. Du arbetar för att våra elever ska utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt. På skolan finns ytterligare en idrottslärare som undervisar i årskurs 1-3 som du har stor samverkan tillsammans med. Du ingår också i ett av skolans arbetslag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 4-6 i idrott och hälsa. Du har också en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Övrigt
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Om redan anställd sökande erhåller rubricerad anställning kan den uppkomna vakansen tillsättas utan förnyat ledigkungörande.
Ange löneanspråk i ansökan.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan, tillsammans med examensbevis och lärarlegitimation.
Upplysningar
Lena Willman, Biträdandee rektor, 0454-30 78 67
Sveriges Lärare, 0454-811 86, karlshamn@sverigeslarare.se
Sista ansökningsdag
2025-10-24 Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
Biträdande rektor
Lena Willman lena.willman@karlshamn.se Jobbnummer
9531289