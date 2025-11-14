Lärare i idrott och hälsa Svanstein skola Diamanten
Vi söker en lärare i idrott och hälsa. Tjänsten är tillsvidare på deltid.
Om dig:
Vi söker dig som är lärare och behörig att undervisa i idrott och hälsa för elever i grundskolans F-9. Du ska ha god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot våra elever. Du är ansvarstagande, flexibel, öppen, noggrann och har god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på ditt engagemang, ansvar och yrkeskompetens.
Huvudsakligen undervisning i idrott och hälsa för elever i årskurs F-9 vid Svansteins skola Diamanten.
Omfattning:
Tjänsten är tillsvidare på 80% med start den 7 januari 2026.Övrig information
Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Då vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli är det meriterande om du kan något av dessa språk.
För att arbeta med barn i skolan krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret före anställning. Utdraget begär du själv hos polisen och du hittar blankett för ansökan på www.polisen.se
Upplysningar:
Sanna Vähäkangas, rektor, 076-103 44 42, sanna.vahakangas@utb.overtornea.se
Fackliga representanter:
Välkommen med din ansökan senast 1 december 2025. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse inom ett par arbetsdagar ber vi dig att kontakta oss via kommun@overtornea.se
Övertorneå kommuns skolor är enligt undersökningar bland de bästa i landet och vi erbjuder utbildning av högsta kvalitet - från förskola till vuxenutbildning. Alla elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium har egna Ipads eller datorer och våra lokaler är utrustade med digitala undervisningsverktyg. Vi lägger stor vikt vid IT-kompetens och erfarenhet av arbete med digital lärplattform. Vi har höga förväntningar på både elever och personal. Ersättning
