Lärare i idrott och hälsa samt mentorskap, Huddinge kommun
2025-08-28
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om Glömstaskolan
Glömstaskolan är en kommunal grundskola från förskoleklass till åk 9, belägen i det natursköna Glömsta i Huddinges sydvästra del. Glömstaskolan har en modern arkitektur och en unik skolgård. Skolan har en stark elevhälsa och särskild satsning på undervisningen i kärnämnena som bygger på en ökad lärartäthet som möjliggör mindre, samt flexibla undervisningsgrupper. Skolan har även en grupp för nyanlända elever samt undervisning i mindre sammanhang för elever i behov av särskilt stöd en stor del av skoldagen. Fritidsverksamheten är för elever från F-3, därefter erbjuds Öppen fritidsklubb för elever 4-6. Våra styrkor är att vi har behöriga lärare, en fulltalig elevhälsa med samtliga professioner, en väl utvecklad rastverksamhet och nya moderna lokaler. Personalgruppen präglas av viljan att förbättra de bärande gemensamma strukturerna för en ökad samsyn. Du kan läsa mer om Glömstaskolan och vårt arbete i länken nedan:http://grundskolor.huddinge.se/glomstaskolan
Vi söker en legitimerad lärare i idrott och hälsa. Som idrottslärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Du arbetar med elever i årskurserna F-9 och anpassar undervisningen efter olika åldersgrupper och förutsättningar. Du samarbetar med kollegor i arbetslag, ämneslag och elevhälsoteam för att skapa en trygg, inkluderande och hälsofrämjande lärmiljö.Du har ett professionellt och tillmötesgående bemötande i din kontakt med elever och vårdnadshavare samtidigt, du är lyhörd och tålmodig.Du är en trygg ledare som brinner för att få barn och unga att utvecklas genom rörelse och fysisk aktivitet. Du är engagerad, flexibel och har lätt för att skapa goda relationer - både med elever och kollegor. Du ser varje elev och har ett inkluderande förhållningssätt.I tjänsten ingår även ett mentorskap i en årskurs 8, tillsammans med en kollega.
Detta är en heltidstjänst, tjänsten är tidsbegränsad mellan 20251027-20260810 med möjlighet till förläggning.
Om digVi söker dig som:
• Är behörig lärare i idrott och hälsa i grundskolan.
• Är väl förtrogen med LGR22.
Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå betygskriterierna i LGR 22.
Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Vid frågor om tjänsten, kontakta Rejhan Bacevac, Rejhan.Bacevac@huddinge.se
Intervjuer sker löpande.
