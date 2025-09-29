Lärare I Idrott Och Hälsa För Årskurs 7-9 På Ekebyskolan Vikariat
Är du lärare i idrott och hälsa? Vill du vara med i vårt team och bidra med nya tankar och idéer samtidigt som du själv lär dig av våra? En av våra idrottslärare kommer att vara hemma under läsåret 2026 och vi söker nu en vikarie.
Känner du att det vore roligt att vara med och forma framtidens skolor? Då ska du söka detta vikariat som lärare hos oss på Ekebyskolan i Sala. Ekebyskolan är en högstadieskola som är centralt beläggen i Sala. Skolan har ca 400 elever och 45 medarbetare. Våra ungdomar kommer från Salas centrala delar och landsbygden runt omkring. Vi strävar efter att våra ungdomar ska känna sig trygga, utvecklas och lära nytt. Nu söker vi en lärare i idrott och hälsa som kan vara en del av vårt kollegium och kan bidra till både trygghet och lärande. Varmt välkommen med din ansökan!
I Sala satsar vi på att utveckla framtidens skola. Våra arbetsplatser kännetecknas av omtanke, engagemang och en stark vilja att utvecklas genom samarbete. Vårt förhållningssätt utgår från att vi kan få alla barn och elever att lyckas. Vi lägger fokus på pedagogisk utveckling och ökad kvalitet där vi gemensamt tar ansvar för våra elevers måluppfyllelse.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att undervisa i idrott och hälsa i årskurserna 7-9. Som lärare hos oss ansvarar du för planering och genomförande av undervisningen utifrån gällande styrdokument och lagstiftning. Du samarbetar alltid i en nära dialog med övriga pedagoger, elevhälsa, skolledning och andra medarbetare på skolan. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete, konferenser och teammöten. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att alla elever ska trivas, lära nytt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig i första hand som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa för årskurs 7-9. Du har god kunskap kring gällande styrdokument och planerar, följer upp och bedömer undervisningen utifrån läroplanens centrala innehåll. Som person är du ansvarsfull, strukturerad och tydlig i ditt arbete samt har ett lösnings- och resultatinriktat förhållningssätt. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och har god förmåga att stärka elevernas självförtroende. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat heltid, eventuellt obehöriga lärare anställs enligt skollagen.
Tillträde inför VT 2026, eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids- och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14).Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan snarast, dock senast 2025-10-31. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi vill gärna att du bifogar din examen/legitimation i ansökan.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rektor Cecilia Krantz, e-post: cecilia.krantz@sala.se
Facklig kontakt: Sveriges Lärare:
0224-74 70 93, 070-249 93 49
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare, varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, goda kommunikationer och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min. Är du inte redo att lämna storstan för Sala än så går det naturligtvis bra att pendla, vilket flera av våra 2000 medarbetare gör.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
