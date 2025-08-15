Lärare i idrott och hälsa F - 3 sökes till Vittra Väsby (Höst 2025)
2025-08-15
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Lärare i idrott och hälsa F-3 sökes till Vittra Väsby (Höst 2025)
Detta söker vi:
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i Idrott och hälsa till åk F-3. Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Våra förväntningar på dig:
Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och analys av undervisningen i de grupper du undervisar i. Du är väl förankrad i rådande styrdokument och arbetar medvetet med elevernas inflytande och delaktighet. Ditt arbete vilar på en vetenskaplig grund. Vidare har du en didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever. Du utvecklar din undervisning utifrån evidensbaserad forskning och självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer.
Vi erbjuder:
I Vittra tillhör du alltid ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som kan passa alla elever oavsett bakgrund.
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare.
Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.
Vittra Väsby är en grundskola för elever i skolår F-9. Skolan har även Fritidsverksamhet för elever mellan 6-9 år. Skolan är belägen nära Väsby Centrum. För närvarande har vi 400 elever och ca 40 engagerade och positiva pedagoger. Vittra Väsby är en kul och inspirerande arbetsplats för både elever och lärare!
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra Väsby kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/vasby.
Låter detta intressant?
Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2025 -09-01. Tjänsten är en tillsvidaretjänst som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänsten är på 60%.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Marika Wadholm på marika.wadholm@vittra.se
eller 08 594 213 65.
