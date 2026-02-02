Lärare i idrott och hälsa eller Fritidspedagog, särskild undervisningsgrupp
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Arbetsuppgifter
Som lärare/fritidspedagog i kommungemensam särskild undervisningsgrupp (KSU) ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta elevens individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan. Som stöd i uppdraget ingår kontinuerlig handledning av central elevhälsa. I uppstarten ges all personal en basutbildning och därefter ges kontinuerligt kompetensutveckling anpassad efter gruppernas behov. Det sker kontinuerlig samverkan mellan de kommungemensamma särskilda undervisningsgrupperna för att ständigt utveckla arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad lärare med ämnesbehörighet i idrott och hälsa åk 4-9/utbildad fritidspedagog. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Du tar ansvar för uppgifter och kan organisera och prioritera dessa. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Du kan och vill arbeta tillsammans med andra människor och ser lagarbete som en självklarhet. Du är lugn, lyhörd och uppmärksam i ditt bemötande och har förmågan att se och ta tillvara olikheter. Du kan skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Som medarbetare tillför du entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har förmågan att se verksamheten och eleven ur ett helhetsperspektiv.
Intervjuer sker löpande. Vi ber dig som är intresserad av att jobba hos oss skicka in din ansökan så snart som möjligt
Innan tillträde skall utdrag ur belastningsregistret inlämnas
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Malin Öhlin malin.ohlin@kalmar.se 0103526101 Jobbnummer
