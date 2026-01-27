Lärare i idrott och hälsa, årskurs 4-9 till Lövgärdesskolan
Är du intresserad av skolutveckling och vill vara med och utveckla undervisningen för eleverna på
Lövgärdesskolan? Vill du dela med dig av ditt engagemang, och vill göra skillnad för våra elever? Vill du att det vi gör ska vara viktigt på riktigt? Då är det här ett jobb för dig!Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i idrott och hälsa för undervisning i årskurs 4-9.
Då vår skola är belägen i ett socioekonomiskt utsatt område är det av särskild vikt att du har god förståelse för de utmaningar och möjligheter detta innebär, samt ett starkt engagemang för skolans kompensatoriska uppdrag, likvärdig utbildning och elevers rätt till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.
Du kommer att jobba i ett arbetslag tillsammans med ytterligare lärare och elevassistenter. Tillsammans med dina kollegor är du aktivt med och bidrar till utvecklingen av verksamheten. I uppdraget ingår även att vara mentor. För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som
lärare.
Beskrivning om skolan
På Lövgärdesskolan kommer du bli utmanad i dina pedagogiska färdigheter och ha möjlighet till
yrkesmässig utveckling. Vi är en 4-9 skola med cirka 330 elever. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla verksamheten, alltid med elevernas lärande och kunskapsutveckling i fokus. I vårt dagliga arbete har vi en nära samverkan med övriga aktörer: offentliga, privata och idéburnaKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har lärarexamen för att undervisa idrott och hälsa för årskurs 4-9. Fler ämnen är meriterande. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete i socioekonomiskt utsatt område är det meriterande.
Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du är bra på att entusiasmera och skapa engagemang både hos dina kollegor och hos eleverna. Du ser din egen roll i arbetsmiljöarbetet, och tar ansvar för att det ska bli så bra som möjligt för alla.
Du vet att bemötandet är viktigt, i alla situationer, men extra viktigt när du möter elever som har särskilt behov av tydlighet och förutsägbarhet. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du motiveras av tydliga mål och är drivande i att omvandla målen till konkret handling.
Intervjuer kan komma påbörjas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Välkommen med din ansökanÖvrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
