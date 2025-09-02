Lärare i Idrott och hälsa + annat ämne sökes till Torpskolan
2025-09-02
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill vara en del av vårt kompetenta team på Torpskolan. Du ska undervisa i idrott och hälsa samt so. Du är en del av ämnesgrupperna där vi förväntar oss ett aktivt deltagande tillsammans med dina ämneskollegor för att utveckla undervisningen, så att den är differentierad och varierad. Du planerar din undervisning både självständigt och i ämnesteamet. Du genomför din undervisning och arbetar sedan aktivt med att utvärdera den för att hitta sätt att nå alla elever du möter. Du är en del av ett arbetslag där du är mentor och klassansvarig. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad ämneslärare i idrott och hälsa samt SO. Du brinner för dina ämnen och för att skapa engagemang och glädje hos alla elever du undervisar.
Du kan identifiera elevers behov, både på individ- och gruppnivå samt planerar och genomför undervisning på alla nivåer utifrån dessa behov. Du kan arbeta både enskilt och i team. Du är strukturerad, engagerad och positiv, samt har en förmåga att arbeta både mot kortsiktiga och långsiktiga mål. Du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och andra samverkansparter. Du kan, vill och vågar driva skolutveckling och har förmåga att på ett tydligt och lyhört sätt entusiasmera för förändrade syn- och arbetssätt. Du är flexibel och lösningsorienterad i förhållande till verksamhetens skiftande behov.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030. Vi är cirka 3 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att erbjuda god service och skapa välfärd för kommunens cirka 42 000 invånare.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi vill främja en god arbetsmiljö där det går att kombinera arbete, föräldraskap och fritid. Vi erbjuder förmåner så som friskvård och personalvårdprogram.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i t.ex. systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Torpskolan Kontakt
Rektor
Carolina Lundblad carolina.lundblad@lerum.se 0302-522 698 Jobbnummer
9487045