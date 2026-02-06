Lärare i idrott och hälsa åk 6-9 - Palmbladsskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-02-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. I området Årsta/Slavsta finns goda möjligheter att bedriva idrott och hälsa samt fina lokaler på Life Arena. Välkommen med din ansökan!
Palmbladsskolan är en 6-9 skola med cirka 580 elever som ligger i Årsta/Slavsta. Palmbladsskolan har också en enhet som bedriver distansundervisning som särskilt stöd. Skolans personal har en hög trivsel i medarbetarenkäter och det är låg personalomsättning. På Palmbladsskolan har vi en vision om att vi vill vara en plats för alla att växa. Med det menar vi att vi vill att alla våra elever ska få växa i kunskap och som människor samtidigt som de blir äldre. Våra värdeord är gemenskap, samarbete, utveckling, tydlighet och positivitet. Dessa värdeord är något som vi verkar för både gällande elever, personal och för verksamheten. Vi som arbetar på skolan har också som mål att alla elever ska känna sig trygga och att de ska lämna oss väl rustade för gymnasiet.Här kan du läsa mer om Palmbladsskolan. https://palmbladsskolan.uppsala.se/
(https://palmbladsskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i idrott och hälsa på Palmbladsskolan undervisar du i åk 6-9. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i ditt ämne i enlighet med läroplanen och övriga styrdokument. Du är också mentor för en klass tillsammans med en kollega. Du ingår i arbetslag och ämneslag och deltar i skolans hela arbete. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar vi för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i idrott och hälsa i årskurs 6-9. Du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Tjänsten kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Det är meriterande med behörighet att undervisa i matematik och no-ämnen. Det är även meriterande med it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Jobbet passar dig som har lätt att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du är drivande i ditt arbete och drar dig inte för att genomföra förändring. Som person kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram. Du klargör förväntningar och följer upp kontinuerligt. Du skapar goda relationer med både elever och kollegor genom ett lyhört och respektfullt bemötande. Du tar dig tid att lyssna och hanterar utmaningar och konflikter med trygghet.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Petra Bruce, rektor, 018-727 53 51.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-00904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Petra Bruce Petra.Bruce@uppsala.se Jobbnummer
9727027