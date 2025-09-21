Lärare i idrott alt. fritidshem och idrott, Västra skolan, F-6
Västra skolan är en centralt belägen skola i Hudiksvalls kommun.
På vår skola finns en grundskola F-6, anpassad grundskola 1-6 samt fritidshem. Västra skolan är en plats för upplevelser, nyfikenhet, utveckling och lärande. Vi fångar elevernas intresse, kreativitet och motivation genom ett inkluderande arbetssätt, där vi ser varandras likheter och olikheter som en tillgång. Vi skapar tillsammans med våra elever en hälsofrämjande och stimulerande lärmiljö. Våra värderingar är trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. Vi ser det goda mötet med elever och vårdnadshavare som den självklara utgångspunkten för att lyckas med vårt uppdrag, en skola för alla.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i idrott alt. lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i idrott årskurs 1-6 till Västra skolans grundskola. Som idrottslärare kommer du att ansvara för planering och genomförande av idrottslektioner samt göra bedömningar av elevernas kunskapsutveckling i ämnet. Som lärare i fritidshem kommer du att vara en del av fritids arbetslag där ni gemensamt planerar för vår fritidsverksamhet. Du kommer vara delaktig i skolans rastaktiviteter och en viktig del i skolans trygghetsarbete. Du kommer att samarbeta med övriga pedagoger för att stötta eleverna att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.Publiceringsdatum2025-09-21Profil
Vi söker dig som har lärarexamen med behörighet att undervisa i idrott alt. fritidshem och idrott. Har du tidigare erfarenhet av idrottsundervisning och kunskaper om elever med NPF ser vi det som meriterande. Som person är du självgående, relationsskapande och tydlig i ditt ledarskap. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi ser gärna att du har en god ledarskapsförmåga och kan skapa engagemang och delaktighet hos eleverna. Vidare är du utåtriktad och har god förmåga att skapa kontakt och underhålla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen och anställning kan ske före sista ansökningsdag.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
