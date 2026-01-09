Lärare i hotell och turism ämnen till Elof Lindälvs gymnasium
2026-01-09
Vi letar efter en skicklig lärare till Elof Lindälvs gymnasium! Värdesätter du en välkomnande och nyfiken kultur samt delar våra värderingar i att vilja samarbeta, våga tänka nytt och kunna inspirera? Då kan det här vara rollen för dig!
Rollen som lärare hos oss
Rollen som lärare på gymnasiet i Kungsbacka Kommun präglas av en dela-kultur där vi tillsammans ansvarar, inspirerar, samarbetar och stödjer varandra.
I uppdraget ingår att undervisa elever i hotell och turism kurser på hotell- och turismprogrammet, att ha hand om APL och collegeplattformen Visita. Du tillhör ett programarbetslag och att vara mentor för en grupp elever.Publiceringsdatum2026-01-09Profil
Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet med ständigt förändrade omständigheter, ser möjligheter i förändringar och är genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som med elever och vårdnadshavare. Du är insatt i dina ämnen och har god förmåga att kommunicera med, och leda ungdomar. Tillsammans med dina kollegor planerar och organiserar du ditt arbete effektivt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- utbildad gymnasielärare och har behörighet att undervisa i hotell och turism ämnen
Det är meriterande:
- om du har erfarenhet av att undervisa i hotell och turism ämnen på gymnasiet
Läs gärna mer om oss
På Elof Lindälvs gymnasium är vi cirka 200 medarbetare och närmare 1 500 elever. Skolan är uppdelad på sju skolenheter och vi har såväl yrkesförberedande som studieförberedande program. Hotell- och turismprogrammet tillhör skolenhet 4, som består av nära 30 medarbetare och ungefär 200 elever.https://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieskola/elof-lindalvs-gymnasiumhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-gymnasium--arbetsmarknad
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 23 januari. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
