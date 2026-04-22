Lärare i HKK och annat ämne till Djurgårdsskolan
2026-04-22
Tycker du om att undervisa i ett ämne som kombinerar teori, praktik och livskunskap? Då kan det här vara en tjänst för dig. Vi söker en lärare i hem- och konsumentkunskap som vill inspirera och engagera eleverna i deras lärande.
På promenadavstånd från Eskilstuna centrum ligger Djurgårdsskolan med sina 800 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan ligger nära Djurgårdens parkområde och Odlarskogen, med fina strövområden och motionsspår. Här finns också Gamla Stadens Musikklasser som elever från hela Eskilstuna kommun kan söka till. Många elever väljer att söka till oss, vilket vi är glada för!
Hos oss arbetar kompetenta och engagerade medarbetare, och vi erbjuder dig goda förutsättningar till personlig utveckling. Vi har samarbeten även utanför skolan, till exempel med Mälardalens universitet för att inkludera både aktuell forskning och beprövad erfarenhet i vår skolutveckling.
Arbetsuppgifter
Ditt första år undervisar du i hem- och konsumentkunskap för årskurs 7-9. Därefter undervisar du i hem- och konsumentkunskap och ytterligare ett ämne, utifrån behörighet och skolans behov. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen. Du har stöd av en erfaren kollega i ämnet och undervisar i en välutrustad sal med åtta kök. De praktiska momenten sker i halvklass, vilket ger goda möjligheter till handledning och kvalitet i undervisningen. Du ingår i arbetslag 7-9 och är mentor tillsammans med en kollega i en klass på högstadiet. Du samarbetar nära dina ämneskollegor, där ni utbyter kunskap och erfarenhet för att främja elevernas lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap och ytterligare ämne för årskurs 7-9. Har du en pågående utbildning som avslutas inom kort går det också bra. Det är positivt om du har erfarenhet av undervisning i skola och har arbetat utifrån aktuell läroplan.
För att trivas i rollen behöver du vara en tydlig och flexibel ledare med ett inkluderande ledarskap. Du samarbetar gärna med andra och skapar trygghet genom att lyssna in elevernas olika behov. Du är bra på att bygga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Vi ser gärna att du vill utvecklas i din roll och bidra till skolans fortsatta utveckling.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261170".
Detta är ett heltidsjobb.
