Lärare i hemkunskap till Råsunda skola, Solna stad

Solna kommun / Grundskolelärarjobb / Solna2021-07-07Vi söker nu en kollega till mellanstadiet!Råsunda skola och Råsunda Centralskola bildar från hösten 2021 en skolenhet. Skolan kommer att ha ca.1300 elever i åk F-9 och vara fördelad över två olika byggnader, F-6 i Råsunda skola och 7-9 i lokaler på Parkvägen.Mellanstadiet är 4-6 parallelligt och leds av en biträdande rektor som tillsammans med rektor, arbetslagsledare och förstelärare strävar efter att ge goda förutsättningar för samarbeten och kollegialt lärande inom stadiet, såväl inom som över ämnesgränserna. Lärarna är organiserade i årskursvisa arbetslag och inom ämnet och årskursen finns schemalagd tid för samarbete mellan lärare som delar ett ansvar för undervisningen i ämnet och årskursen.Visionen för skolan är att varje person på Råsunda skola ska komma till sin rätt. I vår gemensamma värdegrund kring eleverna tänker vi att eleven vill om hen kan, att lika inte alltid är rättvist, att positiv förstärkning är mer effektivt i danandet till goda vuxna än tillrättavisningar men framförallt att varje elev är rätt elev. Skolan har ett väl utvecklat elevhälsoarbete och en välfungerande och prioriterad organisation för särskilt stöd. Vi gör oss måna om att se varje elev som en individ och samarbetar kring eleverna i årskursvisa arbetslag.2021-07-07Vi söker nu en lärare i Hem- och konsumentkunskap från och med ht21 till åk 5-6. I vår skolutveckling fokuserar vi på differentiering och ett formativt förhållningssätt i vår undervisning och vi tror att samarbete är nyckeln både till ett kollegialt lärare och en förbättrad arbetssituation får våra pedagoger.Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Du är behörig lärare med lärarexamen och lärarlegitimation samt har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Vi söker dig som kan skapa situationer där elever lyckas. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer (didaktisk, emotionell och fysisk). Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl våra elever som föräldrar och kollegor.Du har ett positivt förhållningssätt till IT som ett självklart verktyg i såväl pedagogik som dokumentation. Din arbetsinsats grundas utifrån ett stort engagemang där du är initiativrik och vill vara med och utveckla vår skola. Du är väl förtrogen med LGR 11 och har kunskap om språkutvecklande arbetsmetoder. Du samverkar gärna med dina kollegor, både inom ditt ämne och över ämnesgränserna. Du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitetMer information och ansökanTjänsten är en tillsvidaretjänst på 40% med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rektor Susanna Franzén på susanna.franzen@solna.se Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev, vänligen bifoga ditt svenska lärarleg och din behörighetsförteckning senast den 14/7 2021. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Urvalsarbetet kommer att ske löpande. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola.Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratEnl ökSista dag att ansöka är 2021-07-14Solna kommun5853013