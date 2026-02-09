Lärare i Hemkunskap till grundskolan i Gällivare
I Gällivare kommun finns det totalt sett 9 grundskolor både i centralort och runt om i våra byar på landsbygden. Inom Gällivare kommuns grundskola finns utöver grundbehöriga lärare även förstelärare, specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska, klassmentorer, elevassistenter/resurs. I åk 1-6 finns även klassmentorer på våra skolor och i tätorten finns skolvärdar i åk 7-9. När man påbörjat en ny tjänst som lärare inom Gällivare kommun erbjuds du handledning av en erfaren lärare under 1 års tid, en mentor som ska fungera som ett stöd för dig i din nya tjänst.Dina arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbetet utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegorna på skolan.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är lärare med behörighet att undervisa i hem- och konsumentkunskap. Du behöver ha kunskap att hantera dator och teknik i ditt dagliga arbete. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, nytänkande, lösningsfokus, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Gällivare kommun erbjuder dig
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Deltid, heltid om du kombinerar undervisning på flera skolor eller har legitimation i något ämne som kan kombineras med på skolan, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Upplysningar
Rektor Per Coronius, tel: 0970-818 013
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
